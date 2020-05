ODS apeluje na Vojtěcha: Musí se najít způsob, jak dostat peníze do nemocnic

Svoboda připomněl, že nemocnice musely kvůli novému koronaviru omezit neakutní péči. "Pojišťovny smějí platit jen na základě vykázaných výkonů, zařízení dostávají zálohy," řekl. Po konci roku tak podle něj hrozí, že nemocnice budou nuceny velké množství peněz ze záloh vracet. "To by je zásadním způsobem ohrožovalo," varoval. Ztrátu v nemocnicích hrubě odhadl na 50 miliard korun.

Lékařská zařízení navíc musela utrácet za ochranné pomůcky, které navíc kvůli vysoké poptávce zdražily. Vojtěch by měl proto podle ODS představit plán, jak dostat peníze od pojišťoven do nemocnic. "Nějaké řešení, které by tu ztrátu v nějaké době kompenzovalo, ať už platbou za pomůcky, které se musely koupit navíc, nebo nějakým kompenzačním mechanismem, indexem, který bude upravovat platbu za poskytnutou péči s ohledem na to, že byla nuceně snížena a omezena," uvedl Svoboda.

Resort by měl podle Svobody také pracovat na jasném plánu pro případ, že se infekce vrátí. Byl by pak použitelný i pro jiné epidemie. "Měla by být připravena zdravotnická zařízení, která by přejímala péči o pacienty s infekcí tak, aby velké nemocnice mohly fungovat v základní činnosti, aby nestála prevence a řešení onemocnění, u kterých může odklad znamenat, že budou daleko vážnější," uvedl.

Místopředseda ODS Martin Kupka řekl, že regionální nemocnice mají existenční obavy. Vláda podle něj "pod pláštíkem krize" koncem dubna schválila oddlužení šesti velkých státních nemocnic v Praze a Brně. Ty dostanou dohromady podporu 6,6 miliardy korun. "Pokládáme to za faul proti všem ostatním nemocnicím, kde nejsou rovné podmínky," uvedl.

Kupka také trvá na tom, aby lékaři ve všech nemocnicích dostali stejné odměny, pokud bojovali v první linii s koronavirem. Stát by neměl zapomenout na zdravotníky mimo fakultní nemocnice. "Bylo by nefér, aby jedni zdravotníci takovou finanční pomoc dostali a ostatní ne," uvedl. Vedle bezpečnostních složek by měli také dostat mimořádné odměny pracovníci v záchranných službách zřizovaných kraji, dodal.