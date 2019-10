Česko ohrožuje černý kašel. Lidé si za něj mohou sami

Nakažených přibývá hlavně mezi dospělými v kategorii 30 – 50 let. Příčinou je nejspíš vymizení imunity po očkování i méně účinná vakcína, která sice chrání proti nemoci ale nezabrání jejímu přenosu.

Místopředseda Sdružení praktických lékařů Petr Šubrt upozorňuje v rozhovoru pro Radiožurnál, že za posledních 15 let se výskyt černého kašle zhruba ztrojnásobil. Do nejohroženější skupiny patří malé děti.

Podle Šubrta je důležité odchytnout nakažené dospělé. Příznaky nemoci totiž mohou vypadat banálně a těžko je jak pacient, tak lékař rozpoznají. „Problém je, že nemocný může nakazit malé dítě, u něhož je imunita v prvním roce života minimální a je tak velmi ohroženo. Matky se mohou očkovat před nebo během těhotenství a minimalizovat tak riziko, že dítě onemocní, pokud by tam byl nosič,“ vysvětlil.

Děti chrání proti nákaze očkování, které je součástí hexavakcíny. Tu rodiče stále častěji odmítají kvůli obavám, že imunita dítěte na to není dost silná. Podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové ze Státního zdravotního ústavu se sice zvýšila bezpečnost vakcíny, ale na úkor její účinnosti. Ta současná dokáže člověka před nákazou ochránit maximálně na 6 let.

Přeočkovávat lidí plošně by ale podle předsedu České vakcinologické společnosti Romana Prymuly nemělo smysl. „Stejně bychom vyřešili ten problém na čtyři až šest let a pak by ti lidé nebyli imunní. To znamená, že tady asi není smyslem ty lidi co čtyři roky přeočkovávat až do smrti. Vakcína není tak silná, aby zabránila šíření v populaci,“ řekl.

Řešením by mohla být vakcína, která by obsahovala samotnou bakterii,ale mrtvou. Bakterie černého kašle se neustále mění, co způsobuje, že účinnost současné vakcíny je nízká.

Černý kašel je kapénková infekce a patří mezi onemocnění, které se šíři snadno. Ze začátku vypadá jako běžné nachlazení. Pacient může mít zvýšenou teplotu, rýmu a pokašlává. „Typické je, že tyto záchvaty kašle, které se opakují, se zhoršují, prohlubují a frekvence může být až 50 × za den,“ řekla Fabiánová.