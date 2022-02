Omikron má slabší průběh i následky, postcovidový syndrom přesto může trvat měsíce

Přestože příznaky koronaviru po pár dnech až týdnech odezní, několik měsíců po nemoci se část lidí cítí unavená, má sníženou výkonnost nebo si stěžuje na bolest hlavy a trvající kašel.

V ČR nyní denně přibývají desítky tisíc nakažených, což jsou za dvouleté období pandemie rekordní počty. Velkou většinu tvoří omikron. Podle lékařů má nemoc covid-19 způsobená touto variantou slabší průběh, proto končí méně lidí v těžkém stavu v nemocnici. Na jižní Moravě bylo předloni v nemocnicích koncem roku 1200 a loni koncem roku 900 nakažených pacientů, nyní je jich kolem 500.

Plicní lékaři očekávají i méně pacientů s postcovidovým syndromem. "Pacienti nám s ním přicházejí přibližně tři měsíce po prodělání covidu. Nyní tedy ještě stále léčíme ty, kteří prodělali variantu delta. První pacienty po omikronu očekáváme na přelomu března a dubna," uvedl Sova.

Postcovidový syndrom se projevuje různě a může postihnout řadu tkání a orgánů v těle, například srdce nebo plíce. I několik měsíců po nemoci si lidé stěžují na únavu, sníženou výkonnost, bolest hlavy, zadýchávání nebo dlouhotrvající kašel. "Většina příznaků covidu za několik dní až týdnů odezní. U přibližně 15 procent pacientů se staršími variantami ale problémy přetrvávají a je nutné je léčit. Stále k nám přichází velké množství lidí s rozsáhlými změnami na plicích," uvedl pneumolog Samuel Genzor z Fakultní nemocnice Olomouc. "S covidem je například spojován častější výskyt plicní embolie. Pacienta, kterého bolí na hrudi a je dušný, by proto měl vždy vyšetřit lékař," upozornil Genzor.

Lidé, kteří nebyli s covidem hospitalizovaní, by měli k plicnímu lékaři zajít, pokud se po dvou až třech měsících od infekce stále potýkají s respiračními obtížemi. Hospitalizované by měl pneumolog vidět šest až 12 týdnů od stanovení diagnózy. Pacient, jehož po prodělání covidu trápí déletrvající teploty, bolest na hrudi, nebo dokonce vykašlávání krve, by měl odbornou pomoc vyhledat okamžitě a nečekat, až potíže samy odezní. "Typický postcovidový pacient je starší člověk po těžkém průběhu nemoci, který byl v nemocnici na ventilaci. Ve Fakultní nemocnci Brno jsme dosud provedli přibližně 3000 kontrol pacientů po covidu a závažné změny na plicích jsme objevili asi u 2,5 procenta z nich," řekl Sova.

U omikronu s ohledem na lehčí průběh lékaři očekávají, že pouze menší část z desítek tisíc nakažených bude vyžadovat odborné vyšetření a léčbu. Podle Genzora lze těžko odhadnout počet, předpokládá se ale, že u většiny symptomy po 12 a více týdnech samy odezní, případně jim k tomu pomůže rehabilitace plic.