ONLINE: Češi plánují nosit roušky, i když bude dostupná vakcína

9:08 - Index protiepidemického systému (PES) v Moravskoslezském kraji proti pondělku vzrostl z hodnoty 71 na 76. Vrátil se tak na skóre, na němž byl region během víkendu. Vyšší skóre než 76 měl kraj naposledy 8 listopadu. Krajské skóre je tak dnes o deset bodů výše než republikový průměr, který klesl na hodnotu 66.

9:05 - V Libereckém kraji jsou na pěti odběrových místech zamluvené takřka všechny termíny před Vánoci i na Silvestra k provedení antigenního testu na koronavirus. Vyplývá to z údajů v rezervačním systému, který umožňuje objednávání v Libereckém kraji teprve od pondělí. Antigenní testy jsou pro lidi zdarma, platí se z veřejného zdravotního pojištění. Už nyní jsou v kraji obsazené všechny termíny u liberecké pobočky zdravotního ústavu ve Vratislavicích nad Nisou, jen několik posledních zbývá v týdnu před Silvestrem v jablonecké nemocnici.

8:55 - Rizikové skóre PES dnes kleslo na 66 bodů, zůstává ve čtvrtém stupni z pěti. Za zlepšením je pokles reprodukčního čísla na 1,16. V pátém stupni je nadále pět krajů, do třetího přibyl k Praze Karlovarský kraj. V pondělí testy v Česku odhalily 5169 nakažených covidem-19, což je méně než o víkendu, ale o 920 víc než před týdnem. Z více než 23.000 testů bylo pozitivních 22 procent. V Česku s koronavirem zemřelo od března více než 9700 lidí, v pondělí do statistik přibylo 62 úmrtí, za prosinec zatím 1286.

8:43 - V Praze přibylo v pondělí 432 potvrzených případů koronaviru, o stovku více než před týdnem. Rizikové skóre protiepidemického systému PES se ale v metropoli dál drží na 51 bodech, což je nejnižší úroveň z krajů v Česku.

8:30 - Klienti domovů seniorů a domovů se zvláštním režimem mohou na vycházky od středy 16. prosince. Podmínkou je, aby na vycházce používali respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95. Lidé, co opustí objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, na déle než šest hodin, musí po návratu do oddělených prostor a na dva testy na covid-19.

7:40 - Vláda bude Sněmovnu 22. prosince znovu žádat o prodloužení nouzového stavu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl Právu. Nouzový stav poslanci nedávno prodloužili do 23. prosince na návrh komunistů, přičemž vláda žádala až do 11. ledna.

7:15 - Počet úmrtí po nákaze koronavirem zůstává v Německu nadále vysoký. Za posledních 24 hodin přibylo 500 smrtelných případů a 14.432 nově nakažených, uvedl dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Dosavadním maximem je 29.875 nakažených a 598 úmrtí v pátek. Dnes ohlášený přírůstek zemřelých je podle agentury DPA třetí nejvyšší od začátku epidemie v zemi. Celoněmecké reprodukční číslo je nyní 1,16, což znamená, že 100 infikovaných v průměru nakazí dalších 116 lidí.

7:10 - Aktuální průzkum Ispsos ukázal, že 58 procent Čechů v současnosti nosí jednorázové roušky, textilní roušky bez filtru má pak doma 52 procent lidí. Skoro 80 procent lidí se před virem chrání posilováním imunity prostřednictvím konzumace ovoce a zeleniny, 68 procent je ještě doplňuje vitamíny. Třetina lidí také cvičí. Dvě třetiny respondentů však uvedly, že ani po schválení účinné vakcíny se nenechají proti koronaviru očkovat - 45 procent lidí uvedlo, že je to z obavy o bezpečnost vakcíny, dalších 14 procent pak považuje očkování za zbytečné.