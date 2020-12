ONLINE: Česko je v 5. stupni PES, řada států EU zahajuje očkování proti koronaviru

10:28 - Ve Středočeském kraji přibylo v sobotu 343 nakažených koronavirem. Jde o vyšší nárůst než za pátek a nižší než za minulou sobotu. Rizikové skóre PES kleslo ze 76 na 71 bodů, odpovídá tak čtvrtému stupni rizika z pěti, vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Aktuálně je v nejlidnatějším regionu České republiky 11.839 nakažených, od začátku pandemie se tam nakazilo 87.330 lidí. Vyléčit se podařilo 74.353 nemocných, s nemocí covid-19 zemřelo 1138 lidí. V sobotu přibylo 15 vyléčených a tři zemřelí.

10:20 - V Jihomoravském kraji přibylo za posledních 24 hodin 164 potvrzených případů nemoci covid-19. V tiskové zprávě to uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. O svátcích se ale méně testuje. Od 22. prosince ubylo 37 hospitalizovaných s nákazou, celkem jich v nemocnici leží 519. Za období od 23. do 26. prosince přibylo 29 úmrtí u lidí v průměrném věku přes 78 let.

10:15 - Fakultní nemocnice Brno dnes zahájila očkování proti nemoci covid-19. Prvním očkovaným byl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který byl před odchodem na ministerstvo v nemocnici náměstkem.

9:55 - Index protiepidemického systému PES klesnul v Karlovarském kraji na čtvrtý stupeň a aktuálně dosahuje hodnoty 71. Proti sobotě jde o pokles o pět bodů. Z okresů má nejvyšší index PES Chebsko, a to 73, proti sobotě tam ale hodnota klesla o deset bodů. Na Sokolovsku se index PES snížil dnes na hodnotu 70 a na Karlovarsku je na hodnotě 66.

9:48 - Liberecký kraj má druhým dnem hodnotu indexu rizika nákazy koronavirem 75, což odpovídá čtvrtému stupni z pěti. Přibylo 173 případů, o osm případů více oproti předchozímu dni a o 35 více ve srovnání s předešlou sobotou.

9:45 - Index protiepidemického systému PES v Plzeňském kraji klesnul na hodnotu 71, tedy na čtvrtý z pěti stupňů. Na čtvrtém stupni jsou už čtyři ze sedmi okresů kraje. Počet nově zjištěných případů nákazy koronavirem přes vánoční svátky výrazně poklesl, testuje se ale méně, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví. I když index systému PES klesnul v celém Česku, ode dneška začíná v celé zemi platit nejvyšší, pátý stupeň opatření.

9:35 - Ve Zlínském kraji v sobotu přibylo 300 potvrzených nákaz novým typem koronaviru, což je ve srovnání s minulou sobotou o 82 případů méně. Nižší počet nových případů souvisí s vánočními svátky, kdy se méně testuje. Krajské skóre v protiepidemickém systému PES kleslo ze sobotních 80 bodů na 75 bodů. Odpovídá to čtvrtému z celkem pěti stupňů, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví.

9:30 - První vakcínu v sobotu dostali obyvatelé a zaměstnanci domova pro seniory ve středoněmeckém Halberstadtu, dnes Německo začalo s hromadnou vakcinací v Berlíně. Pět dobrovolníků ve věku od 80 do 93 let dnes dostalo injekci do ramene i ve Vídni. V 7:20 SEČ dostali vakcínu v římské nemocnici tři italští zdravotníci. "Dnes se Itálie probouzí, je den vakcinace," napsal na twitteru italský premiér Giuseppe Conte.

Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay.



Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 27, 2020

9:27 - Česko nebude mít vládního zmocněnce pro očkování proti covidu-19, řekl po dnešním zahájení očkování v Praze novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Týden staré oznámení, že zmocněncem bude sám, bylo podle premiéra nadsázkou. Babiš však bude celou vakcinační akci řídit spolu s ministerstvem zdravotnictví a dohlížet na ni. Hlásí se k odpovědnosti za to, jak očkování bude postupovat.

9:24 - V Ústeckém kraji je index rizika epidemie covidu druhým dnem na čtvrtém stupni. Nových případů přibylo za sobotu 191, obdobně jako v pátek a před týdnem. Hodnota indexu klesla ve třech okresech.

9:22 - "Příchod vakcíny proti nemoci Covid-19 přinesl optimističtější vyhlídky. Pandemie koronaviru sice bude stále negativně ovlivňovat tuzemskou ekonomiku v první polovině roku 2021, vyhlídky na druhou polovinu se zlepšily, a tuzemská ekonomiky by tak měla v roce 2021 růst o více než tři procenta a dále zrychlit i v roce následujícím," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

9:15 - V Olomouckém kraji přibylo v sobotu 111 potvrzených nákaz novým koronavirem, což je ve srovnání s minulou sobotou o 66 případů méně. Nízký počet oproti předchozím dnům je ovlivněn svátečním dnem, kdy se méně testovalo. Skóre v protiepidemickém systému PES pro Olomoucký kraj dnes kleslo z páteční hodnoty 76 na 71, kterou má aktuálně i celé Česko.

9:10 - Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně zahájila dnes ráno kolem 8:30 očkování proti nemoci covid-19. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Prvním očkovaným byl jeden ze zaměstnanců, dosud se jich na očkování přihlásilo kolem 800. Nemocnice má bezmála 2000 vakcín.

9:05 - V sobotu klesl denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Praze na 308. To je méně než v pátek, kdy byl také sváteční den, a také méně než předchozí sobotu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se mají řídit opatření proti covidu-19, je v Praze nadále nejnižší v Česku. Dnes klesl na 61 bodů, což je spodní hranice čtvrtého stupně pohotovosti z pěti.

⚠️V Praze evidujeme za sobotu 26.12.2020 / 308 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 26.12.2020 čísla 75.780, počet aktivních případů 10.581#COVID19 #praha pic.twitter.com/hv5uhpLfcI — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) December 27, 2020

9:00 - Index protiepidemického systému PES dnes v Moravskoslezském kraji klesl celkem o pět bodů na hodnotu 75. Je o čtyři body vyšší než průměr ČR.

8:45 - V pražské Fakultní nemocnici v Motole byl prvním očkovaným proti koronaviru známý chirurg Pavel Pafko. Ten podle svých slov nerozumí té části populace, která váhá s očkováním, řekl před samotným vpichem jehly. V nemocnici bylo připraveno 1975 dávek vakcíny, denně se zvládne v tomto ústavu naočkovat kolem 500 lidí, řekl novinářům ředitel nemocnice Miloslav Ludvík (ČSSD).

8:42 - V sobotu přibylo v Česku podle webu ministerstva zdravotnictví 3024 případů covidu-19, což je o několik stovek více než v pátek, kdy byl stejně jako v sobotu sváteční den. Oproti pátku stoupl i podíl zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů ze zhruba 34,4 procenta na 36,3 procenta. Počty testů v posledních dnech výrazně klesly. Zatímco ve středu bylo provedeno přes 39.000 testů, na Štědrý den už jen přes 10.000 a v dalších dvou dnech kolem 8000.

8:35 - Ředitel ÚVN Miroslav Zavoral řekl, že vakcinace je jedinou cestou, jak se dostat ze současné pandemické situace. "Naše nemocnice začíná dnes očkováním zdravotníků, přihlásilo se jich 700," uvedl. Chorobu podle něj v nemocnici už prodělalo přes 500 zdravotníků. Babiš řekl, že s očkováním chtěl jít příkladem, protože kolem tématu koluje řada dezinformací. "Lidé nemusí mít obavu, vakcína je bezpečná," uvedl premiér.

8:20 - V České republice se dnes začalo s očkováním proti nemoci covid-19. První dávky vakcíny v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) podali zdravotníci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a válečné veteránce Emilii Řepíkové. Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech, která je zatím jediná registrovaná pro použití v Evropské unii, mají k dispozici další tři pražské a dvě brněnské nemocnice.

Andrej Babiš jako první podstoupil očkování proti koronaviru. (27.12.2020) | foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

8:00 - Index rizika protiepidemického systému PES v Česku, podle něhož se mají řídit opatření proti nemoci covid-19, dnes klesl z nejvyššího, pátého stupně na čtvrtý. Hodnota indexu se snížila ze sobotních 76 bodů na 71 bodů ze sta. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. V zemi se dnes přitom zpřísnila opatření na pátý stupeň. Za poklesem indexu stojí snížení tzv. reprodukčního čísla z 1,05 na 0,94. Číslo udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je tedy reprodukční číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje.

7:20 - Británie začne nejspíš už na začátku ledna distribuovat do očkovacích center vakcínu proti covidu-19 vyvinutou díky spolupráci Oxfordské univerzity s farmaceutickou společností AstraZeneca. Napsal o tom nedělník The Sunday Telegraph. Podle jeho informací by úřady měly očkovací látku schválit během několika následujících dní.

7:17 - Opatření proti šíření nemoci covid-19 v Česku se ode dneška zpřísní, například se musí uzavřít většina obchodů a všechny provozovny služeb. Začíná totiž platit nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti protiepidemického systému PES.

7:15 - V čínské metropoli Pekingu se kvůli dvěma nově odhaleným případům komunitní nákazy virem SARS-CoV-2 bude muset nechat otestovat 800.000 lidí. Hygienici v postižené čtvrti Sin-i na severovýchodě metropole zřídili 92 testovacích středisek, informovala stanice CNN. Za poslední den podle čínských úřadů přibylo v zemi 22 nakažených s příznaky nemoci covid-19.

7:12 - V Německu za poslední den přibylo 13.755 nových případů nákazy koronavirem, tedy o něco méně než o den dříve. Nemoc covid-19 už si v zemi vyžádala 29.778 obětí, za posledních 24 hodin zemřelo 356 pacientů. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha.

7:11 - V belgickém domově pro seniory Hemelrijck ve městě Mol poblíž Antverp se po návštěvě svatého Mikuláše nakazilo koronavirem 125 lidí, 18 obyvatel zařízení už nemoci covid-19 podlehlo. Informoval o tom server The Brussels Times. Virologové prokázali, že většina infikovaných se nakazila ze stejného zdroje.

7:10 - V Česku se dnes začne s očkováním proti nemoci covid-19. Ve čtyřech pražských a dvou brněnských nemocnicích je dostupných celkem 9750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. První dávky jsou určené zdravotníkům a seniorům. Mezi prvními mají dostat vakcínu i premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).