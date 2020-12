ONLINE: Česko je ve 4. stupni PES, Německo hlásí rekordní přírůstek nakažených

9:15 - Španělský autonomní region Valencie zpřísnil protikoronavirová opatření pro vánoční svátky - rodiny a blízcí se budou moci navštívit jen v případě, že mají v regionu bydliště a v maximálním počtu šesti lidí. Omezení počtu neplatí pro domácnost, kde žije více osob. Jde o první španělský region, který zrušil na svátky plánované zmírnění uzávěry. Ta ve Valencii i některých dalších španělských regionech platí už několik týdnů a začátkem prosince se regiony s vládou dohodly na výjimkách pro Vánoce. Informoval o tom v noci na dnešek deník El País.

9:10 - Ve Zlínském kraji již druhým týdnem přibývá nových případů nákazy koronavirem. Za uplynulý týden jich bylo 2957, v předchozím týdnu 2137, o týden dříve 1695. Od minulého týdne opět rostou v mezitýdenním srovnání denní přírůstky. Ve čtvrtek přibylo 461 případů covidu, minulý čtvrtek jich bylo 376, o týden dříve 210. Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES má v kraji dnes stejně jako minulý pátek hodnotu 81, což odpovídá pátému, nejvyššímu stupni rizika

9:05 - Lídři českého sportu se spojili a apelují, aby i ve čtvrtém rizikovém stupni systému PES fungovala vnitřní sportoviště. V dopise ministru zdravotnictví Janu Blatnému, který podepsali předsedové Národní sportovní agentury (NSA), České unie sportu (ČUS), Českého olympijského výboru (ČOV), Sdružení sportovních svazů a starostka České obce sokolské, přicházejí s myšlenkou pilotního projektu jako zkoušky, jak by sport mohl v této složité době bezpečně fungovat.

8:50 - Na Ukrajinu zamířila více než tuna vánočních dárků, kterými se letos lidé z celé České republiky rozhodli udělat radost 363 ukrajinským sirotkům. Balíčky, které doputovaly do skladu Arcidiecézní charity v Olomouci (ACHO), naložili tento týden charitní pracovníci na kamion. Poprvé od roku 2008 je kvůli pandemii koronaviru doprovázet na cestě nebudou. I přes epidemická opatření se však tradici podařilo udržet a obdarovat všechny vybrané děti, řekla ČTK Dagmar Jurčíková z ACHO.

8:48 - Index protiepidemického systému (PES) v Moravskoslezském kraji dnes zůstal jako ve čtvrtek na hodnotě 81. Krajské skóre je tak aktuálně o pět bodů výše než republikový průměr, který stoupl na hodnotu 76.

8:45 - V Praze ve čtvrtek přibylo 856 potvrzených případů covidu, což je druhý nejvyšší denní nárůst za posledních šest týdnů. Předchozí čtvrtek testy odhalily o 289 případů nákazy méně. Index PES pro hlavní město dnes přesto zůstává na 59 bodech, a jako jediný z krajů tak je ve třetím stupni rizika. Celorepublikový index PES je na 76 bodech, což znamená nejvyšší pátý stupeň pohotovosti.

8:35 - Očkování proti covidu-19 má být v Brazílii povinné a místní úřady mohou zavést sankce vůči lidem, kteří se očkovat nenechají. Rozhodl o tom ve čtvrtek brazilský nejvyšší soud. Podle serveru BBC Mundo mohou například místní úřady neočkovaným zakázat vstup do nákupních center, restaurací či hromadné dopravy.

8:30 - Rizikový index protiepidemického systému PES v Česku se dnes dostal na nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti. Index dosáhl 76 bodů ze sta, což je spodní hranice pátého stupně. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Oficiálně je PES, podle kterého se mají řídit opatření proti šíření nemoci covid-19, ode dneška na čtvrtém stupni.

eRouška aktuálně:

🔴 424 pozitivně testovaných včera vložilo do aplikace kód pro odeslání dat, aby mohli varovat ostatní na rizikové setkání.

🟠 631 uživatelů včera dostalo varování na základě dat odeslaných předchozí den.

🟢 1 462 895 aktivovaných aplikací celkem. — eRouška (@RouskaE) December 18, 2020

8:20 - Benevolentní přístup saské vlády k provozu na hranicích s Českem považuje nejčtenější německý deník Bild za jednu z příčin toho, že má Sasko v současnosti nejvíce nových případů koronavirové infekce ze všech spolkových zemí. Připomíná, že ještě začátkem října, kdy v Česku přibývalo rychlým tempem nakažených, saský premiér Michael Kretschmer sázel i přes varování odborníků na osobní zodpovědnost jednotlivců.

7:55 - Britský velvyslanec v Turkmenistánu uvedl, že se zotavuje z nákazy koronavirem, přestože ve středoasijské zemi s autoritářským režimem od začátku pandemie až dosud oficiálně nezaznamenali ani jediný případ nemoci covid-19.

7:45 - Obliba místních vín u čínských spotřebitelů v uplynulých měsících výrazně roste. Je to dáno vyšší kvalitou nápojů a nižšími cenami, ale také orientací čínských spotřebitelů na domácí produkty, která posílila během pandemie koronaviru, píše server BBC News. Čínské vinaře také zvýhodňují některé kroky tamní vlády. Ta v listopadu uvalila výrazná cla na vína dovážená z Austrálie.

7:30 - Kubánská ekonomika v letošním roce kvůli pandemii, přísnějším americkým sankcím a domácí nevýkonnosti klesla o 11 procent. Uvedl to v projevu v kubánském parlamentu ministr hospodářství Alejandro Gil. V příštím roce však čeká oživení a hrubý domácí produkt by měl vzrůst o šest až sedm procent. Plné oživení z letošního prudkého poklesu má kubánské ekonomice trvat dva roky.

7:20 - Německo poprvé ohlásilo více než 30.000 nakažených za den. Zdravotnické úřady dnes oznámily 33.777 nově nakažených. Údaj zahrnuje i 3500 nakažených z Bádenska-Württemberska, kteří nebyli z technických důvodů včas zaregistrováni předchozí den. Po odečtení pozdních hlášení za posledních 24 hodin přibylo 30.277 nakažených. Počet zemřelých s covidem-19 se zvýšil o 813, což je druhý nejvyšší údaj od začátku pandemie. S odkazem na statistiku Institutu Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentura DPA.

7:15 - Otevřené mohou zůstat všechny obchody a služby, poprvé se dnes rozjedou také některé vleky a lanovky.

7:11 - Obnovený je zákaz vycházení mezi 23:00 a 05:00, shromažďovat se může nejvíc šest osob. Hotely musí zavřít pro rekreační účely, restaurace a další stravovací zařízení mohou provozovat jen výdejní okénka nebo rozvoz. Na bohoslužbách může být obsazeno jen 20 procent kapacity kostela, svateb či pohřbů se může účastnit maximálně 20 lidí. Vnitřní sportoviště jsou uzavřená pro amatéry, není možný ani trénink více než šestičlenných skupin venku.

7:10 - Žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol jdou dnes naposledy v tomto roce do školy. Na pondělí a úterý příštího týdne ministerstvo vyhlásilo dny boje proti covidu-19, a prodloužilo tak vánoční prázdniny, které měly původně začít od středy 23. prosince. Zavřené už v pondělí zůstanou také konzervatoře a základní umělecké školy. Mateřské a vysoké školy se přesunou v opatřeních podle systému PES ze třetího stupně do přísnějšího čtvrtého. Pokud zůstanou epidemická opatření jako nyní, měly by se děti do lavic vrátit v omezené míře 4. ledna.

7:08 - Skupina nezávislých expertů amerického Úřadu pro kontrolu léčiv (FDA) doporučila nouzové použití vakcíny proti covidu-19 společnosti Moderna ve Spojených státech. FDA by mohl schválit její použití dnes, napsala agentura Reuters. Bude to již druhá vakcína proti covidu-19 schválená k použití v USA.