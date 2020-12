ONLINE: Česko má dostat první dodávku vakcín, "anglická" mutace koronaviru se šíří

Do Česka by dnes měla dorazit první dodávka vakcín proti novému typu koronaviru. Dovezena bude do Fakultní nemocnice Motol, odkud se bude distribuovat do dalších tří pražských a dvou brněnských nemocnic. Hned následující den, tedy v neděli 27. prosince, by mělo začít očkování. Mezi prvními dostane vakcínu premiér Andrej Babiš (ANO).