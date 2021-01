ONLINE: Česko očekává dodávku vakcín od Moderny

7:44 - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropská komise druhou očkovací látku proti covidu-19 schválily 6. ledna. Jedna lahvička očkovací látky proti covidu-19 od firmy Moderna obsahuje deset dávek vakcíny. Skladuje se v mrazu od minus 15 do minus 25 stupňů Celsia. Dočasně má stejně jako látka od firem Pfizer a BioNTech pro EU nesprávné americké označení, dostala ale výjimku. Vyplývá to z informací, které o vakcíně zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle dalších zveřejněných dat o vakcíně se bude aplikovat lidem starším 18 let, potřeba jsou dvě dávky s odstupem 28 dní. Očkuje se stejně jako Pfizer/BioNTech do paže.