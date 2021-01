ONLINE: Česko zaostává v očkování, experti začnou pátrat po původu koronaviru

Aktualizováno 10:19 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mezinárodní tým odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) dnes podle místních médií dorazil do čínského města Wu-chan, odkud se koncem předloňského roku do světa začal šířit koronavirus. Experti společně s čínskými vědci budou pátrat po původu onemocnění covid-19. Index rizika protiepidemického systému PES v Česku dnes klesl z nejvyššího pátého stupně na úroveň čtvrtého.