ONLINE: Index PES stoupl, přibývá hospitalizovaných. Do ČR míří další vakcína

09:40 - Pravidelné testování zaměstnanců na koronavirus ve firmách by mohlo začít ještě v únoru. Antigenní testy v podnicích by proplácely zdravotní pojišťovny. Dohodli se na tom zaměstnavatelé se zástupci ministerstev. ČTK to řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

09:09 - V pátek přibylo v Česku 8559 potvrzených případů nákazy, zhruba o 500 víc než před týdnem. Počet zemřelých s koronavirem přesáhl hranici 17.000. V nemocnicích bylo před víkendem 5756 nakažených, asi o 180 méně než předchozí den a o 150 méně než minulý pátek. Ve vážném stavu bylo 1018 pacientů.

08:53 - Do centrálního dispečinku společnosti Avenier v Říčanech u Prahy dnes ráno dorazila první dodávka vakcíny od firmy AstraZeneca, kterou pro použití v EU schválila Evropská komise minulý týden. Podle informací ČTK se jedná o 19.200 dávek.

08:38 - Reprodukční číslo udávající rychlost šíření koronaviru oproti pátku mírně stouplo na 1,04. Výši protiepidemického skóre PES to ale neovlivnilo.

08:20 - Protiepidemické skóre PES k dnešku stouplo o dva body na 73. Od poloviny ledna tak nepřetržitě odpovídá čtvrtému stupni pohotovosti, země se ale řídí opatřeními pro nejpřísnější, pátý stupeň. Index se zhoršil kvůli mezitýdennímu nárůstu hospitalizací pacientů, u nichž se infekce prokázala až v nemocnici.

08:06 - V Německu v pátek přibylo 10.485 případů nákazy koronavirem. Zemřelo dalších 689 lidí. Informoval o tom dnes Institut Roberta Koch (RKI). Od počátku epidemie se nákaza virem SARS-CoV-2 v Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, prokázala u více než 2,27 milionu lidí.

07:55 - Do Česka dnes ráno dorazí první dodávka vakcíny proti koronaviru od firmy AstraZeneca, kterou pro použití v EU minulý týden schválila Evropská komise. V první dodávce by mělo být asi 20.000 očkovacích dávek.