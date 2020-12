ONLINE: Koronavirus a jeho mutace se šíří dál, Německá má přes 30 tisíc obětí epidemie

12:07 - Desítka strážníků měla službu na Štědrý večer a rozhodli se společně povečeřet na komisařství v bruselské čtvrti Molenbeek. V Belgii však kvůli koronaviru platí přísná omezení a u jednoho stolu smí zasednout nejvýše čtyři lidé. Štědrovečerní prohřešek strážců zákona, jehož fotka koluje po sociálních sítích, už v interním šetření prověřuje policie, píší belgická média.

Molenbeek : Un dîner clandestin au commissariat, la zone de police confirme https://t.co/PtWEbPMsTj pic.twitter.com/Me8ZCFPar5 — lalibre.be (@lalibrebe) December 27, 2020

12:05 - Fakultní nemocnice Brno udělala za týden přes 3800 antigenních testů u veřejnosti, bezmála deset procent z nich bylo pozitivních. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. O testování je velký zájem. Denně dělá 400 antigenních testů i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Testování veřejnosti nabízejí i nemocnice zřizované krajem, například znojemská denně takto testuje 140 lidí.

11:50 - Nová vyhláška umožňuje slovenským poslancům, ministrům či prezidentce pracovat i v případě, že mají pozitivní test na koronavirus nebo byli v kontaktu s nakaženým. Podmínkou je, aby neměli klinické příznaky covidu-19, nosili respirátory FFP2, používali rukavice, dezinfekci a omezili pohyb na pracovišti, píše agentura TASR.

11:30 - Slibovaná vakcína proti onemocnění covidem-19 do Olomouckého kraje dorazí nejdříve 31. prosince, očekávala se přitom již dnes. Podle hejtmana Josefa Suchánka má kraj v první várce obdržet 975 vakcín proti koronaviru. Určené jsou primárně pro zdravotníky pracující v rizikovém prostředí. Do seznamu jsou zahrnuti zdravotníci ze všech osmi nemocnic, například z Fakultní nemocnice Olomouc jich bude v první várce 400, řekl dnes ČTK Suchánek (Piráti a STAN).

11:11 - Německá ekonomika hledí po masivním poklesu způsobeném koronavirem do roku 2021 s optimismem. Podle průzkumu německého hospodářského institutu IW, ze kterého cituje agentura DPA, odhaduje 26 ze 43 odvětví nárůst výroby. Pro mnoho firem a celá odvětví ale příští rok ještě nebude znamenat návrat na úroveň před krizí, zdůrazňuje IW.

Die meisten Verbände blicken zuversichtlich auf das kommende Jahr – wobei das Vorkrisenniveau für viele Branchen noch nicht in Sichtweite ist. Mehr dazu in der IW-Verbandsumfrage. https://t.co/pSJyKrZveV pic.twitter.com/DkRsnXjPB9 — Institut der deutschen Wirtschaft (@iw_koeln) December 28, 2020

10:58 - V Jihomoravském kraji přibylo za posledních 24 hodin 17 hospitalizovaných s covidem-19, celkem jich v nemocnicích leží 536. V tiskové zprávě to dnes uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Za den se objevilo 178 nově potvrzených případů a sedm úmrtí lidí v průměrném věku 86 let. Stupeň pohotovosti v protiepidemickém systému (PES) klesl z pátého na čtvrtý stupeň pohotovosti.

10:50 - V Libereckém kraji přibylo přes svátky 503 nově potvrzených případů koronaviru. Podle údajů, které dnes aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví (MZ), je to méně než ve středu 23. prosince, kdy jich testy odhalily 664. Nižší počet nových případů je ale dán menším testováním v uplynulých čtyřech dnech. Už třetí den se Liberecký kraj drží v protiepidemickém systému PES na 75 bodech ze sta, což odpovídá čtvrtému stupni z pěti.

10:48 - Ve Středočeském kraji přibylo za sobotu a neděli 817 nakažených koronavirem. Je to zhruba o 200 méně než za minulý víkend. Rizikové skóre PES zůstává druhým dnem na 71 bodech, odpovídá tak čtvrtému stupni rizika z pěti. Aktuálně je v nejlidnatějším regionu České republiky 12.215 nakažených, od začátku pandemie se tam nakazilo 87.815 lidí. Vyléčit se podařilo 74.452 nemocných, s nemocí covid-19 zemřelo 1148 lidí. Za víkend přibylo 79 vyléčených a deset zemřelých.

10:40 - Fakultní nemocnice Brno dnes druhým dnem pokračuje v očkování proti nemoci-19, dnes by chtěla očkovat asi 500 lidí. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Podle ní se očkují zaměstnanci na klinikách navzájem. Kromě toho nemocnice hledá vhodné pacienty, kterým by dávku podala. Část vakcín poskytla nemocnice jiným zařízením jako nemocnicím města a domovům seniorů. V očkování druhým dnem pokračuje i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Dvě sestřičky, které dnes dostaly vakcínu. Proč? Aby šly příkladem a protože pracují na exponovaných odděleních. A jak se cítí? Prý mnohem lépe než třeba po injekci na tetanus. V příštích 4 dnech ve @FNBrno naočkují 1800 zaměstnanců, přihlásili se dobrovolně #ockovaniproticovidu pic.twitter.com/k2UWtchgS6 — Veronika Gecová (@Gecova_CT) December 27, 2020

10:30 - V Plzeňském kraji v neděli přibylo 158 nových případů covidu, oproti předchozí neděli je to zhruba dvojnásobek. Zároveň je to druhý nejmenší denní přírůstek za vánoční volno od 24. do 27. prosince. Méně nových případů bylo v minulém týdnu jen na Štědrý den, a to 119. Index v systému PES zůstává v kraji na nedělní hodnotě 71, která odpovídá čtvrtému stupni pohotovosti. V celé zemi ale i dnes platí pátý, nejvyšší stupeň pohotovosti. Celostátní index PES se dnes rovněž druhý den drží na hodnotě 71.

10:15 - Index protiepidemického systému PES v Karlovarském kraji k dnešku klesl o pět bodů na hodnotu 66, odpovídá tak čtvrtému stupni pohotovosti. Rizikové skóre je nyní na nejnižší hodnotě za poslední dva týdny.

10:01 - Důvěra v českou ekonomiku v prosinci po dvouměsíčním poklesu vzrostla o 5,9 bodu na 87,9 bodu. Zvýšila se důvěra u podnikatelů i spotřebitelů, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Statistici ale zároveň upozorňují, že průzkum se uskutečnil od 1. do 17. prosince, což bylo období, kdy se rozvolňovala protiepidemická opatření. Ve srovnání s loňským prosincem je souhrnný index důvěry nižší o více než 11 bodů.

10:00 - V Olomouckém kraji přibylo v neděli 187 případů covidu-19, nejvíce za poslední čtyři dny. Index v protiepidemickém systému PES zůstává na 71, což znamená z pětibodové škály čtvrtý stupeň, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Podle informací olomouckého hejtmana Josefa Suchánka by mělo dnes dorazit do kraje prvních 975 vakcín proti koronaviru. Určené jsou primárně pro zdravotníky pracující v rizikovém prostředí.

9:50 - Některé nemocnice zřizované Jihomoravským krajem dostaly z první dodávky 500 vakcín k očkování proti nemoci covid-19. ČTK to dnes řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Nemocnice Břeclav očkuje od dnešního rána, ve Znojmě spustí očkování před polednem. Vyškovská nemocnice plánuje, že začne očkovat od úterý. V neděli dorazilo do kraje prvních téměř 5000 vakcín, které si rozdělily obě brněnské fakultní nemocnice. Část z nich pak poslaly i do dalších zařízení. V úterý by měla do kraje dorazit dodávka dalších 10.000 vakcín.

Jde hlavně o naočkování očkovacích týmů a zdravotníků pracujících S pacienty s covidem a už zmíněné pacienty LDN. Ostatní krajské nemocnice dostanou vakcíny buď 29.12. nebo do týdne. Pak už budou dodávky vakcín pro JMK 10.000 a více každý týden. — Jan Grolich (@JanGrolich) December 27, 2020

9:38 - Ve Zlínském kraji v neděli přibylo 249 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Je to méně než v sobotu, kdy bylo 300 nově nakažených, i než minulou neděli, kdy přibylo 302 případů. Skóre v protiepidemickém systému PES je v kraji stejně jako v neděli 75, což odpovídá čtvrtému z pěti stupňů.

9:35 - V Ústeckém kraji má index rizika nákazy koronavirem třetím dnem stejnou hodnotu 71 bodů, region je tak na čtvrtém stupni z pěti. Za neděli přibylo 276 případů, což je více než ve dvou předchozích svátečních dnech, ale méně než na Štědrý den a o 126 méně než minulou neděli.

9:25 - Růst průmyslové výroby v Japonsku se v listopadu po pěti měsících zastavil. Zahraniční poptávku po japonském zboží podkopává vzestup počtu případů nákazy novým koronavirem. Japonská vláda dnes oznámila, že produkce v listopadu stagnovala po čtyřprocentním nárůstu v předchozím měsíci. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali, že růst bude pokračovat. Jeho listopadové tempo odhadovali v průměru na 1,2 procenta.

9:18 - Index protiepidemického systému PES v Moravskoslezském kraji k dnešku stoupl o čtyři body na hodnotu 79. Je o osm bodů vyšší než průměr ČR. Situace v kraji je nejhorší v zemi, nejlepší je naopak v Praze, kde se skóre drží na hodnotě 61.

9:17 - Slavný australský golfista Greg Norman musel kvůli nákaze koronavirem znovu do nemocnice na Floridě. Pětašedesátiletý vítěz British Open z let 1986 a 1993 přiznal, že covid-19 ho skolil jako žádná jiná nemoc předtím.

9:15 - V neděli testy potvrdily 3732 případů koronaviru. Je to méně než o Štědrém dnu, ale víc než v pátek a sobotu. Rovněž proti minulé neděli je případů více. Podíl pozitivních případů stoupl z téměř 35 procent na 38,7 procenta. Počty testů ale o svátcích výrazně klesly. Zatímco ve středu bylo provedeno přes 39.000 testů, na Štědrý den už jen 10.000 a v dalších dvou dnech kolem 8000. V neděli se počet testů opět přiblížil k 10.000.

8:55 - V neděli přibylo v Praze 572 potvrzených případů koronaviru. Je to nárůst proti předchozím dvěma svátečním dnům a zároveň je to zhruba o 150 případů více než minulou neděli. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se mají řídit opatření proti covidu-19, je v Praze nadále nejnižší v ČR. Druhý den se drží na 61 bodech, což je spodní hranice čtvrtého stupně pohotovosti z pěti. V zemi od neděle platí opatření pro pátý stupeň.

⚠️V Praze evidujeme za neděli 27.12.2020 / 572 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 27.12.2020 čísla 76.337, počet aktivních případů 11.124#COVID19 #praha pic.twitter.com/k3kTehA6F6 — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) December 28, 2020

8:20 - Britský přírodovědec sir David Attenborough, známý především z televizních přírodovědných dokumentů, letos ani přes pandemii covidu-19 nezahálel. Čtyřiadevadesátiletý popularizátor oboru z bezpečí domova namluvil komentář k nové dokumentární sérii stanic BBC a Discovery - Perfect Planet (Dokonalá planeta), která se k divákům dostane na začátku ledna 2021, píše agentura AP.

7:55 - Index rizika epidemie covidu-19 v Česku, podle kterého se mají řídit opatření proti šíření nemoci, zůstává druhý den se 71 body ve čtvrtém stupni. Do něho se dostal v neděli po devíti dnech v nejvyšším, pátém stupni. Opatření přitom pátému stupni odpovídají od neděle, uzavřít se například musela většina obchodů. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. V pátém stupni je z krajů pouze Moravskoslezský, ostatní jsou ve čtvrtém.

7:44 - Ke čtyřem letům vězení byla dnes v Číně odsouzena bývalá právnička Čang Čan, která ve městě Wu-chan točila nezávislé reportáže po tamním propuknutí nákazy koronavirem. Soud ji shledal vinnou z "vyvolávání nepokojů", uvedla agentura AFP s odvoláním na jednoho z jejích obhájců.

7:25 - Americký prezident Donald Trump podepsal stimulační balíček na pomoc ekonomice zasažené pandemií covidu-19, který je spojen s federálním rozpočtem na příští rok. Šéf Bílého domu podpis oznámil v prohlášení v neděli večer místního času (v noci na dnešek SEČ).

7:18 - Několik stovek britských turistů potají uniklo z luxusního lyžařského střediska Verbier ve Švýcarsku. Chtěli se totiž vyhnout karanténě, kterou na ně uvalily švýcarské úřady kvůli nové mutaci koronaviru, jež by podle vědců mohla být výrazně více nakažlivá, napsal list The Guardian.

7:17 - V Německu zemřelo za poslední den dalších 348 pacientů s nemocí covid-19, čímž počet mrtvých od začátku epidemie překonal 30.000. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha. Nakažených přibylo za uplynulých 24 hodin 10.976, což je výrazně méně než před týdnem. Úřady to připisují především nižšímu množství testů během Vánoc.

7:15 - Již více než 19 milionů lidí se ve Spojených státech od začátku epidemie nakazilo koronavirem. Vyplývá to ze statistiky Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), podle níž za necelý týden přibyl milion nakažených.

7:12 - Jihoafrická republika se v neděli stala první africkou zemí, kde počet případů nákazy koronavirem od začátku epidemie překročil hranici jednoho milionu. Oznámilo to jihoafrické ministerstvo zdravotnictví. Před několika dny místní úřady uvedly, že v zemi se šíří nová, nakažlivější mutace koronaviru. Jedná se ale o jinou mutaci viru, než je ta, jež nyní vyvolává obavy v Británii.

7:10 - Jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí dnes uvedlo, že nová mutace koronaviru byla v zemi zjištěna u tří lidí, kteří přiletěli do Jižní Koreje z Londýna 22. prosince. Japonsko kvůli nové mutaci ode dneška až do konce ledna nebude vpouštět na své území cizince z většiny států světa. Japonští občané vracející se do země budou muset absolvovat test na koronavirus před odletem a při příletu.