ONLINE: Koronavirus dál trápí Česko i svět, přibylo 5443 nakažených

14:44 - Ministerstvo zdravotnictví by nakonec mohlo přistoupit na úpravu intervalu mezi první a druhou dávkou vakcíny proti koronaviru u lidí, kteří se na očkování teprve budou objednávat. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl hlavní epidemiolog IKEM a vedoucí odborné skupiny při ministerstvu Petr Smejkal.

13:42 - Začít zkoumat použití neschválené ruské vakcíny Sputnik V k očkování proti koronaviru v České republice již nemá smysl, uvedl dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima epidemiolog a poradce prezidenta Roman Prymula. Látkou bylo podle něj potřeba očkovat lidi nyní v řádu měsíce, poté už bude dost jiných vakcín.

12:30 - Firmy by mohly mít povinnost testovat jednou za pět dní. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima to dnes řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Aktuálně je interval sedmidenní. Vláda návrh, který předloží ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), projedná v pondělí.

11:38 - Protikoronavirová opatření podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zafungovala. Mírnější pokles počtu nakažených byl dán i plošným antigenním testováním ve firmách, řekl dnes v pořadu Partie Terezie Tománková v televizi Prima. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) považuje za problém, že občané ztratili důvěru v opatření.

11:07 - U povinného testování považuje podle průzkumu Hospodářské komory (HK) 52 procent firem za problém dodatečné náklady. Komplikace v provozu a organizaci práce v souvislosti s testováním vadí 30 procentům podniků, 18 procent se potýká s nedostatkem testů pro samotestování. Vyplývá to z průzkumu HK, který má ČTK k dispozici.

09:39 - Laboratoře v sobotu zpracovaly více než 55.000 testů. Přibližně dvě třetiny z toho přidají na antigenními testování, které je méně citlivé než PCR testy. V mezitýdenním srovnání klesl počet testů přibližně o 9000. Podíl pozitivních případů odhalených preventivním testováním v sobotu činil 1,86 procenta, a byl tak nejvyšší za celý týden. Minulou sobotu ale činil 2,3 procenta.

09:22 - Laboratoře v Praze odhalily v sobotu 638 případů koronaviru. Je to o 300 méně než před týdnem. Zároveň to je nejnižší sobotní nárůst od prvního únorového týdne. Přírůstky nakažených v hlavním městě v mezitýdenním srovnání zpomalují už deset dní v řadě. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

08:48 - Epidemie koronaviru v Česku dál zpomaluje. V sobotu odhalily laboratoře v zemi 5443 nakažených, což bylo zhruba o 1500 méně než před týdnem. Opět také kleslo reprodukční číslo, které je nyní na nejnižší hodnotě za dva měsíce. Nemocnice jsou ale stále přeplněné. Počet lidí, kteří s nákazou covidem-19 zemřeli, vzrostl na 24.667.

08:15 - V Německu za uplynulý den přibylo 13.733 nakažených koronavirem, tedy zhruba o 3000 více než před týdnem. S odvoláním na německý Institut Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentura DPA.

07:50 - Úřady v americkém přímořském městě Miami Beach kvůli davům oslavujících studentů na jarních prázdninách vyhlásily stav nouze a zavedly zákaz nočního vycházení. Nařízení okamžitě vstoupilo v platnost, píše stanice CNN. Lidé v předchozích dnech poničili restaurace, rvali se v ulicích a tisíce se jich shromažďovaly bez roušek či dodržování rozestupů.