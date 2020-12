ONLINE: Kvůli koronaviru v ČR mimořádně jedná vláda, Německo hlásí rekordní počet obětí

8:15 - Jižní Korea za úterý zaznamenala druhý nejvyšší nárůst počtu nakažených od začátku pandemie. Za posledních 24 hodin přibylo 1092 nových případů nákazy nemocí covid-19; celkový počet nakažených stoupl na 52.550 a 739 pacientů zemřelo. Jihokorejská média kritizují "příliš laxní" přístup vlády při snaze zajistit vakcínu. Vláda se podle nich příliš zaměřuje na získání domácí vakcíny, což potrvá déle, než zajištění zahraničních očkovacích látek.

7:30 - Epidemický index PES, podle kterého se řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, stoupl k dnešku ze 76 na 81 bodů. Důvodem nárůstu je zvýšený podíl pozitivních testů na nový typ koronaviru za poslední týden. Na hodnotě 76 bodů byl index předchozích pět dní.

DŮLEŽITÉ. Stává se, že na odběrová místa antigenního testování přichází lidé s příznaky onemocnění Covid-19 nebo lidé na konci karantény. Což rozhodně není v pořádku a působí tak komplikace na odběrových místech. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) December 22, 2020

7:20 - Kvůli šíření koronaviru musí letos bruslaři na největším venkovním kluzišti v centru Vídně dodržovat patřičné rozestupy. Hlídat je přitom bude zvláštní zařízení, které spustí alarm, kdykoli se dva lidé z různých domácností přiblíží na méně než dva metry. Nosit jej budou bruslaři povinně na krku, informovala agentura APA.

7:18 - Počet oznámených úmrtí v souvislosti s covidem-19 v Německu dosáhl nového denního maxima. Za uplynulý den úřady nahlásily 962 zemřelých, informovala s odvoláním na Institut Roberta Kocha (RKI) agentura DPA. Testy nově potvrdily infekci u 24.740 lidí.

7:17 - Americký prezident Donald Trump dnes ostře kritizoval soubor opatření v objemu téměř 900 miliard dolarů (asi 19,4 bilionu Kč), jehož cílem je podpořit hospodářství Spojených států zasažené pandemií. Naznačil také, že pokud se legislativa nedočká úprav, nepodepíše ji, uvádí agentura AP. Soubor zákonů v pondělí večer schválily obě komory amerického Kongresu.

7:15 - Při pátém stupni PES by měly být proti čtvrtému znovu téměř úplně uzavřeny školy, s výjimkou mateřských škol a prvních a druhých tříd základních škol. Platil by také zákaz nočního vycházení už od 21:00 do 05:00. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. Vláda ale při zavedení čtvrtého stupně opatření vyhlásila řadu výjimek. Třeba obchody a provozovny služeb neuzavřela.