ONLINE: Česko má téměř rekordní počet těžkých případů. Na Slovensko nově s povinnou karanténou

12:30 - Počet nových případů nákazy koronavirem ve světě klesl minulý týden o 16 procent. Snížil se rovněž počet nových úmrtí pacientů, a to o deset procent. Uvedla to WHO. Pozitivní trend se ovšem neprojevuje v Česku, které v současné době zaznamenává jedny z nejvyšších nárůstů případů infekce na světě na 100.000 obyvatel.

12:12 - Situace v nemocnicích v Královéhradeckém kraji zůstává vážná. Dnes v nich bylo více než 600 hospitalizovaných s koronavirem, z nich víc než 120 vyžadovalo intenzivní péči. ČTK to dnes řekli zástupci nemocnic. Situace v nemocnicích v kraji je napjatá kvůli týdny trvajícímu náporu pacientů s covidem-19, kteří vyžadují hospitalizaci. O covid pacienty se v kraji starají Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové, pět krajských nemocnic a soukromá ve Vrchlabí.

11:50 - Zájem řidičů kamionů o testování na česko-polském hraničním přechodu u Hrádku nad Nisou na Liberecku neklesá. Od pondělí tam už provedli zhruba 450 odběrů, zájem je poměrně stabilní, řekl dnes ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jakub Sucharda. Hasiči zajišťují odběrovému týmu zázemí včetně vyhřívaného stanu, při odběrech se podle kapacit střídají zdravotníci společnosti SMŽO-MEDIC s mobilním týmem hasičů. Odběrové místo tam zůstane nejméně do konce týdne.

11:36 - V příbramské nemocnici přibylo pacientů s covidem-19. Nyní jich tam leží 50, o osm více než v úterý. Z toho na intenzivních lůžkách jich je deset. Situací se bude dnes odpoledne zabývat krizový štáb nemocnice, řekl ČTK mluvčí zařízení Martin Janota.

11:20 - Británie jako první země světa umožní studii, při níž budou dobrovolníci vystaveni koronaviru. Cílem je získat nové poznatky o nemoci covid-19, informovala agentura Reuters. Při testech, které by měly začít do měsíce, bude až 90 zdravých dobrovolníků ve věku 18-30 let vystaveno koronaviru v bezpečných a kontrolovaných podmínkách, oznámila britská vláda. Záměrem bádání bude lépe pochopit, jak nemoc covid-19 ovlivňuje lidský organismus.

11:09 - V nejpostiženějších regionech se nakažlivější britská mutace koronaviru vyskytuje ve zhruba 80 procentech pozitivních vzorků. Celostátně ji odborníci evidují asi ve 40 procentech. Vyplývá to z dat ke konci minulého týdne, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Více se mutace šíří v Čechách než na Moravě a ve Slezsku.

10:52 - Obnovení stálých kontrol na hranicích s Českou republikou a rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko nijak neohrožuje dodávky potravin do Německa, hromadění zásob je proto nerozumné a nesolidární. V rozhovoru s médii skupiny Funke to dnes prohlásila německá ministryně výživy a zemědělství Julia Klöcknerová.

10:34 - Na Slovensku ode dneška platí povinná karanténa pro lidi, kteří do země přicestují ze zahraničí. Opatření se vztahuje také na Slováky při návratu do vlasti. Výjimku mají například řidiči a posádky v nákladní a osobní dopravě a také obyvatelé příhraničních oblastí, kteří dojíždějí za prací na Slovensko nebo do okolních zemí. Dopravní servis Stella Centrum upozornil, že na některých hraničních přechodech se zdrží hlavně nákladní vozidla. Zpřísnění režimu na hranicích zdůvodnila Bratislava výskytem nakažlivějších mutací koronaviru v zemích Evropské unie.

10:13 - Během dvou nebo tří týdnů může být situace v celé zemi stejně vážná jako v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov, které vláda uzavřela kvůli rychlejšímu šíření nákazy novým typem koronaviru. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného se v západní polovině Česka více šíří nakažlivější britská mutace viru. Na dnešní tiskové konferenci řekl, že není možné vyloučit při zhoršení ani uzavření dalších regionů.

9:41 - Přehodnocení životních priorit i vyškolení ze dne na den přineslo podle starosty Litovle Viktora Kohouta zdejším obyvatelům loni v březnu náhlé uzavření oblasti kvůli šíření nákazy. Až do léta podle něj lidé nesli nálepku "Bacha jsme z Litovle", která však už není aktuální. Během roku se podle starosty solidarita a pochopení u řady lidí vytratila a s již dlouho trvající pandemií stoupá nervozita a strach, řekl ČTK starosta Viktor Kohout.

8:56 - V Praze testy v úterý odhalily 1336 případů koronaviru, nejvíc od 7. ledna. Minulé úterý bylo případů o 188 méně. S nákazou se nyní v hlavním městě potýká 12.486 lidí, víc jich bylo naposledy počátkem roku. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Zdravotníci v metropoli v úterý aplikovali 2309 dávek vakcín proti nemoci covid-19, očkování bylo druhou dávkou dokončeno u 1647 lidí, ukazuje také web. Zátěž pražských nemocnic pacienty s nemocí covid-19 zůstává vysoká.

8:35 - Rizikové skóre protiepidemického systému PES je k dnešku 72 bodů ze sta, což odpovídá čtvrtému stupni pohotovosti z pěti. Předchozí tři dny byl index po zpětné úpravě dat na webu ministerstva zdravotnictví na hodnotě 77 bodů, tedy v pátém, nepřísnějším stupni.

8:15 - V Německu přibylo za posledních 24 hodin 7556 nových případů koronaviru a dalších 560 úmrtí. Je to méně než před týdnem, informoval dnes berlínský Institut Roberta Kocha (RKI). Přesně před týdnem hlásil RKI 8072 nakažených a 813 zemřelých během uplynulého dne, tato statistika však zahrnovala i případy registrované se zpožděním. Nejvyšší bilanci zemřelých (1244) evidovalo Německo 14. ledna, maximální počet nově infikovaných (33.777) pak 18. prosince.

7:43 - Japonsko dnes zahájilo očkování proti covidu-19, informovaly zahraniční agentury. Jako první dostali vakcínu vyrobenou ve spolupráci firem Pfizer a BioNTech pracovníci tokijské nemocnice. Na úspěchu japonské vakcinace do značné míry závisejí již jednou odložené olympijské hry v Tokiu. Do jejich plánovaného začátku v červenci v tuto chvíli zbývá méně než půl roku.

7:37 - Lidé, kteří míří na Slovensko, budou ode dneška muset po příjezdu na dva týdny do karantény. Volnější pravidla platí pro pendlery, nová povinnost izolace ani nutnost testu na koronavirus se netýká řidičů a posádek v nákladní, autobusové, železniční a letecké dopravě. Na slovenské hranice se také vrátí kontroly.