ONLINE: Německo vrací kontroly na hranice, Zeman dostane druhou dávku očkování

7:54 - Spojené státy nakoupily dalších 200 milionů očkovacích látek proti covidu-19 ve snaze naočkovat prakticky všechny dospělé Američany do konce července. Oznámil to podle tiskových agentur prezident Joe Biden. "Jsme na cestě k tomu, abychom měli dostatečnou zásobu (vakcín) pro 300 milionů Američanů do konce července," řekl Biden.

7:51 - Okresy Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji a Trutnov v Královéhradeckém kraji se kvůli rychlému šíření nemoci covid-19 uzavírají. Jde o nejpostiženější okresy v zemi. Lidé, kteří v okresech žijí, nemohou ode dneška až na výjimky okres opustit, obyvatelé jiných regionů tam nemohou vstoupit. Výjimky platí pro školáky nebo lidi, kteří dojíždějí do práce, na úřad či za lékařem. Rozhodla o tom ve čtvrtek vláda. Opatření platí do konce nouzového stavu, který podle momentální situace končí nedělí.

7:48 - Německo dnes bude aktualizovat svůj seznam zahraničních oblastí s vysokou mírou výskytu koronavirových mutací a oficiálně oznámí, že od neděle za takovou oblast označí i Českou republiku. Rozhodnutí, které už ve čtvrtek ohlásil ministr vnitra Horst Seehofer, bude znamenat návrat stálých kontrol na hranice Německa s Českou republikou a také s rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko. Ta se dnes navíc kvůli častému výskytu mutací na deset dní ocitne v izolaci, lidé region budou moci opustit jen s negativním testem.

7:45 - Prezident Miloš Zeman dnes dostane druhou dávku vakcíny proti koronaviru. Očkován bude opět v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN). První dávku očkovací látky mu lékaři aplikovali 20. ledna.