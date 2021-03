ONLINE: Vakcínu má přes milion Čechů, dnes skončí registrace učitelů

11:01 - Ve Středočeském kraji přibylo v sobotu téměř 600 nakažených covidem, oproti minulému týdnu je to o zhruba 300 případů méně. Lidé v regionu, který má asi 1,37 milionu obyvatel, dosud dostali 166.000 dávek očkování, vyplývá zinformacíministerstva zdravotnictví.

10:34 - Epidemie v Praze dál zpomaluje. V sobotu přibylo 474 případů covidu, to je o 171 méně než před týdnem. Jde o nejnižší sobotní přírůstek od prvního únorového týdne. Přírůstky nakažených v hlavním městě v mezitýdenním srovnání zpomalují už víc než dva týdny, kopírují tak vývoj v celé republice. Vyplývá to zúdajů ministerstva zdravotnictví.

10:17 - V Pardubickém kraji v sobotu přibylo 133 potvrzených případů covidu-19, před týdnem 236 a před dvěma týdny 302. Dosud v kraji v souvislosti s koronavirem zemřelo 1215 lidí, vyléčených je 73.862. Epidemie v kraji zpomaluje ve vše čtyřech okresech. Nejrychleji se šíří v okrese Chrudim, naopak nejméně na Pardubicku. Vyplynulo to zúdajůministerstva zdravotnictví.

9:59 - V sobotu bylo v nemocnicích 7337 lidí s nemocí covid-19, to je nejméně od konce února. Stav 1800 pacientů hodnotili lékaři jako vážný. Poslední březnovou sobotu přibylo dalších 3955 potvrzených případů nákazy, to je o asi 1500 méně než před týdnem. Celková bilance úmrtí podle aktuálníchúdajůministerstva zdravotnictví stoupla na 25.874. Březen, který se stal nejtragičtějším měsícem za dobu trvání epidemie, už má přes pět tisíc obětí. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy mírně stouplo na 0,8, hodnota pod jednou ale značí zpomalování epidemie.

9:34 - Pokud jste si mysleli, že kvůli karanténním opatřením nebudou mít páry na práci nic jiného než plodit potomky, tak vás čeká překvapení - místo babyboomu přišel pokles porodnosti. Studie dokládají, že Spojené státy zaznamenaly nejnižší míru porodů v historii a počet nově narozených dětí strmě klesl i v některých částech Evropy, píše zpravodajský server BBC.

9:01 - Epidemie covidu-19 v Brazílii se podle nejnovějších čísel místního ministerstva zdravotnictví dál zhoršuje. V sobotu přibylo 85.948 zachycených nákaz koronavirem, tedy o několik tisíc více než o týden dříve. Země také zaznamenala druhý nejvyšší denní počet úmrtí, když vláda ohlásila 3438 smrtelných případů covidu-19.

8:44 - Pracovníci škol mají dnes poslední možnost se přednostně přihlásit k očkování proti covidu-19. Možnost prioritní registrace pro ně skončí ve 23:59, kdy se automaticky zneplatní unikátní kódy pro ověření jejich profese v registračním systému. Učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci škol se mohli k očkování hlásit od 27. února.

8:37 - Do konce dubna by měly podle slov ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dostat alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu dva miliony lidí, v červnu to má být zhruba 60 až 70 procent populace. Cílem české vlády je proočkovat asi 70 procent dospělých do konce léta. Pro děti vakcíny zatím nejsou. Vláda čelí kritice opozice, že očkování postupuje pomalu a chaoticky.

8:05 - V Německu za minulých 24 hodin přibylo 17.176 lidí nakažených koronavirem, což je zhruba o 3000 méně než za předchozí období. Oznámil to dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Lidí, kteří zemřelo na komplikace covidu-19, přibylo o 90.