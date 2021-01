ONLINE: Pandemie koronaviru si za rok vyžádala přes 1,9 milionu obětí

10:52 - Premiér Andrej Babiš (ANO) míní, že teď není důvod, aby stát žádal v zahraničí o pomoc s covidovými pacienty. Řekl to dnes ČTK v reakci na výzvu lidovců. Opoziční KDU-ČSL ho vyzvala, aby kvůli nárůstu počtu pacientů s koronavirem okamžitě požádal okolní státy o pomoc. Podle KDU-ČSL je situace v řadě krajů už kritická a vláda by ji měla urgentně řešit. Strana to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Pane premiére @AndrejBabis - přestaňte lhát, jak to zvládáte. Nic nezvládáte a požádejte o pomoc okolní státy, aby nám pomohli přebírat pacienty a popřípadě poskytli personál. Zdravotníci na #covid19 odděleních jsou vyčerpaní a situace v mnoha krajích je skutečně velmi vážná! — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 9, 2021

10:37 - Podle ministerstva zdravotnictví bylo v sobotu v Královéhradeckém kraji zjištěno 753 nových případů nemoci covid-19, o 114 více než předchozí sobotu. Aktuálně je v regionu 11.776 nemocných, nejvíce od počátku epidemie. V Královéhradeckém kraji byl za celou dobu sledování zjištěn koronavirus u 49.152 lidí. Vyléčilo se již 36.640 pacientů, 736 s nemocí covid-19 zemřelo.

10:21 - Průběh koronavirové nákazy komplikují takzvané komorbidity, tedy současný výskyt dalších nemocí. Průměrný věk zemřelých pozitivních na koronavirus je v řadě evropských zemí okolo 80 let, ovšem například v Mexiku je podle náměstka ministra zdravotnictví Huga Lopeze-Gatella průměrný věk mrtvých s covidem jen 55 let, což je dáno zejména vysokou mírou obezity v populaci. Podle dat, které zveřejnilo 25. listopadu české ministerstvo zahraničí je průměrný věk zemřelých pozitivních na koronavirus v ČR 79 až 80 let. Data za první pololetí roku 2020 rovněž ukázala, že 64 procent zemřelých nakažených covidem mělo zároveň různé další vážné nemoci, které komplikovaly jejich zdravotní stav. Nejčastěji se jednalo o ischemickou chorobu srdeční, diabetes, chronické nemoci srdce a cév či nádory.

10:10 - Rusko dnes oznámilo 22.851 nových případů nákazy koronavirem a 456 úmrtí za uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo 23.309 nových případů a 470 úmrtí, uvedly tiskové agentury s odvoláním na operativní štáb. Poprvé od 18. listopadu klesl počet nově potvrzených případů nákazy pod 23.000, upozornila agentura TASS.

10:05 - Během soboty bylo v Pardubickém kraji potvrzeno 676 nových případů nákazy koronavirem. Počet aktuálně nemocných vzrostl o 361 na 9437. Vyplývá to z údajů Krajské hygienické stanice k dnešní 8:00. Před týdnem v sobotu přibylo 612 potvrzených případů, nemocných tehdy bylo 7699. Nejvíce nemocných je v současnosti na Chrudimsku - 3198. Na Pardubicku trpí nemocí covid-19 2779 lidí, na Svitavsku 1635 a na Orlickoústecku 1825. Od počátku epidemie se v regionu prokazatelně nakazilo 36.119 lidí, před týdnem jich bylo 31.728. Vyléčilo se již 26.347 lidí, 335 s koronavirem zemřelo.

9:54 - V Libereckém kraji v sobotu přibylo 455 potvrzených nákaz koronavirem, což je zhruba stejně jako před týdnem. V regionu je 7136 takzvaných aktivních případů nákazy, mezi nimi jsou i lidé bez příznaků. Počet aktuálně nemocných je v regionu dosud nejvyšší.

9:40 - V Praze v sobotu přibylo 776 potvrzených případů nemoci covid-19, což je méně než v předchozí všední dny, ale o 200 více než před týdnem. Od březnového vypuknutí epidemie se tak v hlavním městě koronavirem nakazilo 93.644 lidí. Zhruba čtyři pětiny se dosud vyléčily, 17.778 lidí se s nemocí nyní potýká a 1190 lidí s prokázaným onemocněním covid-19 zemřelo.

⚠️ V Praze evidujeme za SOBOTU 9.1.2021 / 776 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 9.1.2021 čísla 93.644, počet aktivních případů 17.778#COVID19 #praha pic.twitter.com/qECmoEyT0Y — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) January 10, 2021

9:35 - V Ústeckém kraji v sobotu přibylo 547 potvrzených nákaz novým typem koronaviru, což je o 280 více než minulý týden. S nemocí zemřelo pět lidí, od začátku epidemie 1019. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu ministerstva zdravotnictví. První se v regionu nakazil muž z Děčínska loni v březnu. Od té doby se v kraji covidem-19 nakazilo 56.327 lidí, 44.965 pacientů se z nemoci vyléčilo. V regionu bylo v sobotu 10.343 takzvaně aktivních případů nákazy, mezi nimi jsou i lidé, kteří měli pozitivní test, nemají ale žádné příznaky.

9:31 - Ve Středočeském kraji v sobotu přibylo 1001 nakažených koronavirem. Je to méně než v předchozích dnech, ale o 431 více než minulou sobotu. Největší přírůstek v tomto týdnu byl v úterý, kdy přibylo 2645 případů, poté počty nově nakažených klesaly, vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Aktuálně je v nejlidnatějším regionu České republiky 21.417 nakažených, od začátku pandemie se nakazilo už 109.235 lidí. Vyléčit se podařilo 86.461 nemocných, s nemocí covid-19 zemřelo 1357 lidí. Za sobotu přibylo 59 vyléčených a čtyři úmrtí.

9:07 - Šest desítek horolezců se připravuje na zdolání druhé nejvyšší hory světa K2. Mnozí se k tomu rozhodli, protože se nemohou vzhledem k epidemii koronaviru věnovat původně naplánovaným aktivitám. K2 je nejvyšší horou Pákistánu a jediný vrchol vyšší než 8000 metrů, který nebyl zdolán v zimě, píše agentura AFP.

9:05 - Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem v Česku začal výrazně růst zejména od října a v listopadu byla několikrát překročena i hranice dvou stovek mrtvých za den. Dosavadní rekord 262 mrtvých je ze 3. listopadu. Loni na jaře přitom trvalo měsíc, než celkový počet mrtvých překročil 200 (hranice sta zemřelých byla překročena za 17 dní od prvního úmrtí). Aktuálně počet zemřelých s nemocí covid-19 překonal v ČR hranici 13.000, podle ministerstva zdravotnictví zemřelo s covidem-19 již 13.115 lidí.

8:45 - V Moravskoslezském kraji přibylo v sobotu 1285 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Je to méně než ve pátek, kdy bylo 1784 nových případů. Minulou sobotu, tedy 2. ledna, bylo zjištěno 891 nově nakažených, o víkendech a svátcích se však méně testuje. Dosavadní rekordní denní přírůstek nákaz v kraji je z loňského 30. prosince, kdy jich bylo 2537.

8:30 - V Olomouckém kraji přibylo v sobotu 728 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Je to více než v pátek, kdy bylo 384 nových případů. Minulou sobotu bylo 88 nově nakažených, o víkendech a svátcích se však obecně méně testuje. Dosud rekordní přírůstek nákaz v kraji je z 27. října loňského roku, kdy jich bylo 1515.

8:25 - Ve Zlínském kraji přibylo v sobotu 457 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Je to méně než v pátek, kdy bylo 818 nových případů. Minulou sobotu bylo 384 nově nakažených, o víkendech a svátcích se však obecně méně testuje. Dosud rekordní přírůstek nákaz v kraji je z úterý 5. ledna, kdy jich bylo 1258. Vyplývá to z údajů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví, které statistiky zpětně upravuje.

8:20 - Testy v sobotu v Česku potvrdily 8406 nových případů nákazy koronavirem, což je v tomto týdnu nejméně, ale zhruba o 3400 více než minulou sobotu. Od březnového počátku epidemie se nemocí covid-19 prokazatelně nakazilo 831.165 lidí, přibližně tři čtvrtiny se již uzdravily. Aktivních případů nákazy je 160.546. Počet nakažených, kteří skončili v nemocnici, proti pátku klesl zhruba o šest stovek na 6741. Z toho 1072 je ve vážném stavu.

8:18 - Izrael za tři týdny naočkoval proti covidu-19 už 1,8 milionu obyvatel, což je pětina jeho populace. Tamní premiér Benjamin Netanjahu dnes podle deníku The Times of Israel uvedl, že všichni Izraelci starší 16 let by mohli být naočkování do dvou měsíců, maximálně do konce března. Tedy do měsíce, kdy zemi čekají další předčasné parlamentní volby.

8:15 - Rizikový index protiepidemického systému PES zůstal k dnešku na 87 bodech. Tři ze čtyř sledovaných kritérií se mírně zhoršily, naopak jeden ukazatel se mírně zlepšil. Dvanáctý den se tak skóre, podle kterého se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, drží na pátém, nejvyšším stupni pohotovosti.

8:10 - V Německu během uplynulého dne přibylo 16.946 nových případů nákazy koronavirem a 465 úmrtí, oznámila dnes agentura Reuters s odvoláním na berlínský Institut Roberta Kocha (RKI). O den dříve to bylo 24.694 nakažených a 1083 mrtvých.

8:00 - V ČR se první potvrzené případy nákazy novým typem koronaviru objevily 1. března 2020, od té doby se virus prokázal u více než 825.000 lidí. Spolu se šířením nákazy od loňského podzimu výrazně roste také počet mrtvých, jichž je už kolem 13.000. První člověk s nemocí covid-19 zemřel v ČR 22. března a ještě v půlce září bylo oficiálních obětí viru méně než 500. V říjnu pak začal počet mrtvých stoupat i o více než 200 denně (rekordem je 3. listopad s 262 mrtvými), hranice 10.000 mrtvých byla překročena v půli prosince. V posledních týdnech přírůstky zemřelých mírně klesly, o tisíc roste počet mrtvých zhruba za osm až deset dní.

7:50 - Počet mrtvých ve světě narůstá v poslední době o 100.000 za zhruba devět až deset dní. V předchozí fázi pandemie rostl počet mrtvých nejrychleji v dubnu, kdy se ze 100.000 na 200.000 úmrtí dostal za 15 dní. Nejvíce obětí na životech od začátku pandemie evidují Spojené státy, které mají i nejvyšší počet nakažených. Podle JHU v USA dosud zemřelo s covidem přes 372.000 lidí, následují Brazílie (přes 200.000 mrtvých) a Indie (přes 150.000 mrtvých). Více než 100.000 mrtvých dosud zaznamenalo také Mexiko (133.000). Z Evropy je na tom co do počtu mrtvých nejhůře Británie (81.000), Itálie (přes 78.000) a Francie (téměř 68.000).

7:40 - Celkový počet infikovaných ve světě dosáhl podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) 89,6 milionu, obětí je celosvětově více než 1,9 milionu a vyléčených je dosud 49,7 milionu. Nákaza zasáhla podle JHU 191 zemí a území a rozšířila se již na všech sedm kontinentů.

7:30 - Dopravu do očkovacích center nechávají německé úřady na každém zájemci o vakcínu proti koronaviru, Berlín ale svým nejstarším obyvatelům nabízí zdarma cestu taxíkem. Spolkový svaz taxikářů postup hlavního města oceňuje a nabízí, že tuto službu, která jde na náklady místní samosprávy, rozšíří i do dalších spolkových zemí.