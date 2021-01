ONLINE: Pandemie koronaviru svírá celý svět, v ČR se už nakazilo přes 800 tisíc lidí

11:16 - Situace s covidem-19 ve středních Čechách je poměrně vážná, roste obsazenost nemocnic a chybí personál. Přibylo pacientů ve věku 65 let a starších, uvedla na dnešní tiskové konferenci hejtmanka Petra Pecková (STAN). Ve čtvrtek bylo v regionu hlášeno 2623 nových případů během 24 hodin. Přírůstek za poslední týden podle hejtmanky stoupl o 12 procent. "Nicméně o 16 procent stoupla nemocnost ve věkové skupině 65 plus," uvedla Pecková.

11:10 - Spojené státy poprvé od začátku pandemie hlásí více než 4000 úmrtí s koronavirem za jediný den. Nakažených za stejné obobí ve statistikách přibylo na 274.700. Vyplývá to z údajů Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Podle iniciativy The COVID Tracking Project dál stoupá také počet nakažených v nemocnicích, kterých je aktuálně 132.370. Imunizace obyvatel přitom postupuje pomaleji, než bylo původně zamýšleno.

Our daily update is published. States reported 1.9M tests, 266k cases, 132,370 COVID-19 hospitalizations, and a record 4,033 deaths. The 7-day average for deaths is now over 2,750, also a record. pic.twitter.com/8wKB2d71hu — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) January 8, 2021

11:00 - Denně v ČR přibývá kolem 3000 seniorů starších 65 let nakažených covidem-19. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška se nakazili pravděpodobně kolem Vánoc. Zlepšení očekává po 10. lednu, kdy by se měla začít projevovat přísnější protiepidemická opatření přijatá 27. ledna. V nemocnicích se situace stabilizuje nejdříve 15. ledna, řekl na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se neuvažuje o zmírnění protiepidemických opatření.

10:54 - V částech Anglie se výrazně prodloužila doba dojezdu sanitek a další zpoždění ambulanční vozy nabírají čekáním před nemocnicemi, které nestíhají přebírat pacienty. Informovala o tom dnes stanice BBC, podle níž se tak děje v době bezprecedentního tlaku na britské zdravotnictví v důsledku epidemie covidu-19.

10:53 - V Královéhradeckém kraji kraji dnes začaly očkovat proti koronaviru také krajské nemocnice. Přidaly se tak k Fakultní nemocnici (FN) Hradec Králové, která očkuje od soboty. Mezi prvními bude v krajských nemocnicích očkováno téměř 90 zdravotnických záchranářů ZZS a desítky zdravotníků pracujících na odděleních s vysokým rizikem nákazy. Od pondělí by se měla přidat také soukromá nemocnice ve Vrchlabí.

10:52 - V Karlovarském kraji přibylo za uplynulý týden rekordních 1893 nových koronavirových nákaz, je to nejvíce od březnového propuknutí epidemie. Ve čtvrtek přibylo 370 nakažených, o den dříve přibylo rekordních 557 případů. Nejhorší situace je nyní na Chebsku, kde za posledních sedm dní přibylo 869 lidí s covidem-19. S počtem nových případů výrazně ubývá v nemocnicích volných lůžek na intenzivní péči.

10:50 - Evropská komise zajistila pro členské země Evropské unie dalších 300 milionů dávek první využívané vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech. Oznámila to dnes předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová; první část nové dodávky má být k dispozici na jaře. Komise tak po kritice od některých politiků členských zemí, podle nichž není v první fázi dostatek vakcín pro všechny státy, zvýšila dosud objednané množství očkovací látky od zmíněných firem na dvojnásobek.

10:32 - Masarykova univerzita nabídne státu pomoc s logistikou při očkování veřejnosti proti koronaviru. Pomoc může spočívat ve využití prostor a vybavení univerzity, případně v zapojení dobrovolníků. Podle rektora Martina Bareše jde o součást společenské odpovědnosti univerzity, cílem je vrátit co nejdříve studenty do poslucháren. "Naši studenti a všichni univerzitní pracovníci vnímají velmi vážně současnou epidemickou situaci a pro návrat do běžného života a návrat studentů do prezenční výuky chceme v nadcházejících týdnech a měsících udělat maximum," uvedl Bareš v tiskové zprávě.

10:31 - Za uplynulý týden se covidem-19 nakazilo 3568 lidí z Vysočiny, o týden dřív jich bylo 2655. Podle krajské hygienické stanice se nyní na Vysočině z covidu-19 léčí 5982 lidí. Od začátku pandemie hygienici zaevidovali 40.035 nakažených, z nichž 565 lidí zemřelo, 48 lidí zemřelo v uplynulém týdnu.

10:30 - Ukrajina zavřela školy, obchody, restaurace a jídelny, sportoviště i kulturní zařízení a zakázala masová shromáždění. Od dnešního dne platí v zemi přísná karanténní omezení, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy koronavirem. Uzávěra má trvat do 24. ledna včetně, uvedly tiskové agentury. Ministr zdravotnictví Maksym Stepanov dnes ohlásil 5676 nových případů nákazy a 83 úmrtí. Od začátku pandemie se nakazilo více než 1,1 milionu Ukrajinců a 19.588 z nich zemřelo.

10:15 - Rusko dnes oznámilo 23.652 nových případů nákazy koronavirem a 454 úmrtí za uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo 23.541 a 506 úmrtí, uvedly agentury s odvoláním na operativní štáb. Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde přibylo 5027 nově potvrzených případů. Celkem se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo od začátku pandemie téměř 3,4 milionu lidí, z nichž 60.911 zemřelo.

10:04 - Australský stát Queensland se rozhodl zavést od dnešního večera třídenní uzávěru svého hlavního města Brisbane. V třetím největším australském městě se potvrdil jeden případ místního přenosu nákazy koronavirem, uvedly světové agentury. Úřady vyzvaly obyvatele Brisbane a okolí, aby v době uzávěry neopouštěli své domovy. Australská vláda se také rozhodla zpřísnit pravidla pro cestující ze zahraničí. "Tento nový kmen (koronaviru) vykazuje mnoho neznámých a nejasností," uvedl australský premiér Scott Morrison. Cestující ze zahraničí se nově musí prokázat negativním testem při příjezdu do země. Pasažéři na domácích a mezinárodních spojích budou muset mít za letu nasazenou roušku. Počet povolených příjezdů do tří australských států je do poloviny února snížen o polovinu. Cestující ze zahraničí budou muset i nadále po příjezdu do země nastoupit na dva týdny do karantény.

10:02 - Ve Středočeském kraji přibylo za uplynulý týden 10.619 případů nákazy koronavirem. Je to o zhruba 1000 více než o týden dřív, epidemie v kraji tak stále zesiluje. Ve čtvrtek přibylo 1937 nakažených, méně než v předchozích dnech. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Aktuálně je v nejlidnatějším regionu České republiky 19.598 nakažených, od začátku pandemie se tam nakazilo 106.582 lidí. Vyléčit se podařilo 85.653 nemocných, s nemocí covid-19 zemřelo 1331 lidí. Za čtvrtek přibylo 113 vyléčených a 13 zemřelých.

9:55 - V Pardubickém kraji za týden přibylo 4009 případů nákazy koronavirem. Jde o zatím nejvyšší týdenní přírůstek. Proti předchozímu týdnu je dvojnásobný. Od jara se covid-19 prokázal u 34.686 lidí. Vyplývá to z údajů krajských hygieniků.

9:53 - V Moravskoslezském kraji přibylo za čtvrtek 2215 lidí nakažených koronavirem. Je to zhruba stejně jako o den dříve, kdy v kraji přibylo 2211 pozitivně testovaných. Snížil se počet pacientů na ARO a JIP. Vyplývá to z údajů takzvané chytré karantény, které pravidelně zveřejňuje hejtman Ivo Vondrák (ANO).

9:41 - Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí loni klesla meziročně o pět procent. Naopak mezičtvrtletně hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 6,9 procenta. Výsledky proti předchozímu odhadu z počátku prosince zůstaly beze změny. Ve druhém čtvrtletí klesl hrubý domácí produkt kvůli koronaviru podle revidovaných údajů meziročně o 10,8 procenta, což byl nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Mezičtvrtletně tehdy klesl HDP o 8,5 procenta.

9:40 - Saská vláda čelí tlaku na zmírnění zpřísněných podmínek pro zahraniční pendlery nejen od představitelů Česka, ale také Polska. Informovala o tom stanice Deutsche Welle. Od pondělí 11. ledna chce Sasko vyžadovat od pendlerů na jejich náklady dva koronavirové testy týdně, což se nelíbí zahraničním pracovníkům a ani jejich saským zaměstnavatelům. Výhrady mají i odbory či hospodářské svazy a komory.

9:38 - Ve Zlínském kraji přibylo za uplynulý týden 4977 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Je to o 685 více než v předchozím týdnu, kdy bylo 4292 nových případů, o týden dřív jich bylo 3507. Ministerstvo zdravotnictví eviduje od počátku pandemie v kraji 54.930 nakažených. Tento týden až na středu vzrostly v porovnání s minulým týden denní přírůstky, ve čtvrtek bylo 1019 nově nakažených, minulý čtvrtek 850.

9:35 - V Olomouckém kraji přibylo za uplynulý týden 3992 potvrzených nákaz covidem-19, což je o 409 více než předchozí týden. Za čtvrtek bylo v kraji evidováno 784 nových případů, oproti minulému čtvrtku je to nárůst o 235 případů, vyplývá z informací ministerstva zdravotnictví. I přes rostoucí počet dalších nákaz již není nárůst tak strmý. Minulý týden činil přírůstek 631 případů. Kraj obdržel tento týden druhou dávku vakcín proti novému typu koronaviru, ode dneška se začíná očkovat i v sociálních službách.

9:30 - Maďarsko prodlouží stávající omezení proti šíření nákazy koronavirem, včetně zákazu nočního vycházení, do 1. února. Oznámil to dnes premiér Viktor Orbán ve svém pravidelném rozhlasovém interview. Podle Orbána bude také dál pokračovat výuka na dálku na středních školách. Orbán uvedl, že Maďarsko dostalo 80.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od společnosti Pfizer, ale zemi to nestačí. Dodal, že očkování postoupilo více než 42.000 zdravotníků.

9:20 - Hejtmani chtějí, aby ministerstvo zdravotnictví co nejdříve spustilo centrální registrační systém na očkování proti covidu-19. Podle nich je nutné prověřit, jak bude databáze v plném náporu fungovat. Hejtmani tím hodlají předejít případným nedostatkům v systému. ČTK to dnes řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), který je předsedou Asociace krajů.

9:10 - Epidemický index PES podle revidovaných údajů dnes třetí den setrvává na 86 bodech. Dvě ze čtyř sledovaných kritérií se ve čtvrtek proti středě mírně zlepšily, dvě se naopak zhoršily. V pátém, tedy nejvyšším stupni epidemické pohotovosti je Česko od 30. prosince. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

9:07 - Za uplynulých sedm dnů přibylo v Libereckém kraji 3554 nových potvrzených případů koronaviru. Je to o čtvrtinu víc než o týden dříve a nejvíc za posledních devět týdnů. Nárůst se projevuje i na počtu hospitalizovaných. Na jednotkách ARO a JIP a na lůžkách s podporou dýchání bylo ve čtvrtek v kraji 237 lidí, o týdne dříve jich bylo o 71 méně. Komplikacím spojeným s covidem-19 od začátku letošního roku podlehlo 47 lidí, celkový počet zemřelých v souvislosti s koronavirem tak stoupl za Liberecký kraj na 493. Aktuálně je v kraji 6354 aktivních případů, což jsou nejen nemocní, ale i pozitivně testovaní bez příznaků.

9:00 - V Praze ve čtvrtek přibylo 1390 potvrzených případů koronaviru, méně než předchozí dva dny. Proti úterý, kdy byl počet nových případů za jeden den rekordní, odhalily laboratoře o 670 nakažených méně. Proti středě je to pokles o zhruba čtyři stovky. V hlavním městě je nyní 16.471 nakažených, dosud nejvíc od začátku epidemie. Jen od začátku letošního roku se v Praze nakazilo přes osm tisíc lidí, od březnového vypuknutí epidemie dohromady 91.642. Více než čtyři pětiny se vyléčily a 1159 lidí s prokázaným onemocněním covid-19 zemřelo.

8:47 - Ve čtvrtek v Česku přibylo 14.780 potvrzených případů koronaviru, což je zhruba o 2900 méně než v rekordní středu. Od březnového začátku epidemie odhalily testy v Česku přes 800.000 pozitivních případů, přesně 809.601. Aktuálně se s nákazou potýká téměř 145.000 lidí, dosud nejvíce. Přes 7300 nemocných bylo ve čtvrtek hospitalizováno v nemocnicích, téměř 1100 jich je ve vážném stavu.

8:46 - Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung ve čtvrtém čtvrtletí podle předběžných údajů zvýšil provozní zisk o 26 procent na devět bilionů wonů (176,3 miliardy Kč). Rozšíření práce z domova kvůli pandemii zvýšilo prodej čipů a obrazovek, což vykompenzovalo slabší prodej chytrých telefonů a negativní dopady růstu kurzu wonu k dolaru, uvedla dnes firma.

8:42 - Armáda dnes poslala dalších 200 vojáků na pomoc nemocnicím či sociálním zařízením. Pomáhat v nich budou zvládat krizi kolem nákazy koronaviru. K dnešnímu dni tak má armáda nasazeno 850 vojáků ve 120 zařízeních a místech. Kromě zdravotních a sociálních zařízeních vojáci pomáhají ve čtyřech call centrech obvolávat potenciálně nakažené, tvoří odběrové týmy a pomáhají s chytrou karanténou. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Loni armáda poskytla na pomoc proti koronavirové nákaze 15.000 vojáků.

8:37 - V ČR se od začátku koronavirové epidemie v březnu nakazilo přes 800.000 lidí. Od září tempo růstu nákazy covidem-19 rychle stoupalo, počty prokázaných případů rostly o více než 10.000 za den a byly i dny s více než 15.000 případy. Pak tempo zpomalilo, nyní zase roste, ve středu testy odhalily rekordních 17.723 případů nákazy.

8:28 - Do Nemocnice Jihlava dnes nastoupilo osm vojáků z vojenské policie v Táboře. Po zaškolení začnou zdravotníkům pomáhat na odděleních, kde se léčí pacienti s covidem-19. Kraj Vysočina požádal armádu o pomoc pro své nemocnice kvůli vysokému počtu hospitalizovaných i kvůli tomu, že nemocná je i řada zdravotníků. Dopoledne mají vojáci nastoupit také v Nemocnici Havlíčkův Brod.

8:21 - Vakcína od firem Pfizer a BioNTech podle výzkumu provedeného na univerzitě v texaském Galvestonu působí proti novým genetickým mutacím koronaviru, které se koncem loňského roku rozšířily v Británii a Jihoafrické republice. Dnes o tom informuje agentura AP.

8:00 - V Německu by se proti koronaviru určitě chtělo nechat očkovat 54 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu, který pro televizi ARD vypracoval institut infratest dimap. Asi pětina respondentů uvedla, že je spíše ochotná si injekci s očkovací látkou nechat dát. Vakcínu proti covidu-19 v žádném případě nechce 12 procent lidí a spíše ji odmítá jedenáct procent. Starší obyvatelé Německa jsou výrazně ochotnější nechat se naočkovat než ti mladší.

7:52 - Počet pacientů s koronavirem se na jihu Čech za týden zvýšil o 775. Momentálně hygienici evidují 6297 případů covidu. Denně přibývají stovky nových. Vyplývá to z údajů, které novinářům pravidelně poskytuje ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

7:24 - V Německu v prosinci výrazně přibyly firemní bankroty, zjistila studie německého výzkumného institutu IWH. V platnost znovu vstoupila povinnost jejich nahlašování pozastavená kvůli koronavirové krizi. Počet firemních insolvencí se tak vrátil na úroveň před začátkem pandemie a odpovídá stavu z prosince 2019, napsala agentura DPA. Insolvenci minulý měsíc nahlásilo 912 firem, což je o třetinu více než průměr za předchozí tři měsíce.

7:23 - V Německu zemřelo ve čtvrtek 1188 lidí s covidem-19. To je nejvyšší denní přírůstek zemřelých od počátku epidemie, informovala dnes s odvoláním na data Institutu Roberta Kocha (RKI) agentura DPA. Potvrzených případů nákazy přibylo za 24 hodin 31.849. Dosud nejvyšší počet úmrtí za den hlásil RKI loni 30. prosince, kdy do bilance přibylo 1129 zemřelých. Nejvíce denních případů nákazy zaznamenal RKI 18. prosince. Tehdy jich bylo 33.777.

7:15 - Austrálie chce začít s hromadným očkováním proti covidu-19 v únoru. Vláda původně plánovala zahájit vakcinaci v březnu, ale kvůli šíření koronaviru v Sydney a Melbourne ji uspíší, informoval server BBC. Premiér Scott Morrison uvedl, že do konce března by zdravotníci mohli naočkovat čtyři z 25 milionů obyvatel země. Podle ministerského předsedy do konce ledna úřady schválí použití vakcíny společností Pfizer a BioNTech a v únoru pak očkovací látky vyvinuté firmou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou. Po schválení obou preparátů chce australská vláda nechat zprvu očkovat 80.000 lidí týdně a později tempo ještě urychlit.

7:10 - Cestující z lodí, letadel i vlaků budou muset po příjezdu do Británie od příštího týdne předkládat negativní test na koronavirus. V okamžiku, kdy vyrazí na cestu do Anglie, nebude moci být test starší než 72 hodin. Pokuta za nesplnění povinnosti bude 500 liber (zhruba 14.500 Kč).