ONLINE: Pandemie sílí. Německo zavádí tvrdý lockdown, v ČR začíná plošné testování

9:50 - Do posledního místa jsou už obsazené předvánoční termíny na plošné antigenní testování na covid-19 ve Fakultní nemocnici Olomouc. Volné termíny mají zájemci o bezplatné testování k dispozici až 27. prosince, vyplývá z aktuálních údajů rezervačního systému FN Olomouc. "Kapacita je minimálně 500 odběrů denně," řekl ČTK mluvčí nemocnice Adam Fritscher. Antigenní testování veřejnosti dnes spustila také Nemocnice Přerov. Některé další nemocnice v kraji začnou plošně testovat až v pátek, což byl původní termín zahájení celoplošného testování.

9:48 - Rizikové skóre PES pro Královéhradecký kraj dnes kleslo o pět bodů na 76. Za posledních šest dní jde o nejnižší hodnotu. Body ale i nadále odpovídají pátému, tedy nejhoršímu stupni rizika. K dnešku klesl i počet okresů, které jsou v pátém stupni. V úterý bylo v tomto pásmu všech pět okresů hradeckého kraje, dnes tři, ostatní jsou ve čtvrtém. Nejvyšší skóre v kraji měl dnes okres Trutnov, a to 83 bodů.

9:45 - V Jihomoravském kraji přibylo za posledních 24 hodin 698 potvrzených případů nemoci covid-19, což je o 217 více než o den dřív. Přibylo i 14 úmrtí. Naopak ubylo 22 lidí hospitalizovaných s koronavirem, celkem jich v nemocnicích leží 568. Index rizika oproti předešlému dni vzrostl z hodnoty 68 na 71, ale stále se drží ve čtvrtém z pěti stupňů. Ve třetím stupni je v kraji okres Znojmo, ve čtvrtém stupni okresy Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, Blansko, Břeclav a v pátém stupni Vyškov.

9:42 - V Olomouckém kraji přibylo v úterý 480 potvrzených nákaz novým koronavirem, je to o 142 více než před týdnem. Index rizika v protiepidemickém systému PES vzrostl o pět bodů na dnešní hodnotu 78. Kraj je tak opět v pátém, tedy nejvyšším stupni.

9:40 - V Ústeckém kraji stoupl počet nakažených koronavirem o 575 lidí, což je nejvyšší denní nárůst od půlky listopadu. Ze sedmi okresů kraje má aktuálně nejvyšší skóre v protiepidemickém systému PES Ústecko, a to 86 bodů. Pátý stupeň platí také pro Lounsko. Chomutovsko a Mostecko jsou na čtvrtém stupni a Teplicko s 59 body na třetím stupni rizika. Nejvíce nových odhalených případů koronaviru od 12. listopadu je v Libereckém kraji za úterý, kdy mělo pozitivní test 427 lidí. Před týdnem jich bylo 301. Index v protiepidemickém systému PES stoupl za kraj z 69 na 71 bodů, což značí čtvrtý z pěti stupňů.

9:30 - První zájemci se dnes ráno nechali v Kroměřížské nemocnici otestovat antigenními testy na koronavirus. Testování začalo v 07:00, za první hodinu a půl přišly asi tři desítky lidí, většina z nich měla testy negativní. Pár jich pozitivních bylo, ale není to moc, řekla dnes ČTK zdravotní sestra Lucie Skřivánková.

9:15 - Tisíce lidí v Jihočeském kraji dnes absolvují antigenní testy na koronavirus, které je pro veřejnost zdarma. Zájem o testy v regionu v posledních hodinách narůstá. "Začali jsme v šest hodin ráno a intervaly mezi přihlašovacími termíny jsme zkrátili na dvě minuty. Jsme schopni za den otestovat více než stovku lidí," řekl ČTK ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

9:12 - Klinika v saské Žitavě u hranic s Českou republikou musela přikročit k nouzovému třídění pacientů s nemocí covid-19, protože nemá kyslík pro každého. Portálu t-online to řekl tamní šéflékař Mathias Mengel. Nemocnice se pacienty, o které se nedokáže postarat, snaží překládat do jiných zařízení.

9:00 - Počtvrté letos ruší někteří majitelé či provozovatelé penzionů na Lipně a v okolí domluvené vánoční a silvestrovské pobyty. Kvůli novým vládním omezením přijdou o vrchol sezony, který jim mohl částečně pokrýt předchozí letošní ztráty související s koronavirem. Řada z nich přišla o další peníze, jež před zimou investovala do reklamy. ČTK to dnes sdělil mluvčí Turistického spolku Lipenska Pavel Pechoušek. Hoteliéři nechápou, proč musejí zavřít i apartmány, kde se hosté s nikým nepotkají.

8:50 - V Praze přibylo v úterý 863 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je nejvyšší denní nárůst od 5. listopadu. Proti úterý odhalily laboratoře o 422 nakažených více. Rizikové skóre protiepidemického systému PES se k dnešku v metropoli zvýšilo o pět bodů na 56, stále se ale drží ve třetím stupni rizika a je nejnižší z krajů v Česku.

8:35 - Rizikové skóre PES dnes stouplo o pět bodů zpátky na 71 bodů, kde bylo v neděli a v pondělí. Může za to zhoršení průměrné pozitivity testů za sedm dnů. Body odpovídají čtvrtému stupni rizik. V nejhorším, pátém stupni je už šest krajů, ve třetím jen Praha. Šíření koronaviru v Česku zrychluje. V úterý testy prokázaly dalších 7889 případů, což bylo o 2700 víc než v pondělí a zhruba o 2000 víc než před týdnem. Z téměř 30.000 testů bylo pozitivních 27 procent.

8:30 - Klienti domovů seniorů a domovů se zvláštním režimem mohou ode dneška na vycházky, možný je tak i odjezd k rodině na vánoční svátky. Opětovné povolení vycházek se ale kvůli epidemii koronaviru neobejde bez předem daných pravidel. Klienti musí na vycházce používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95. Lidé, co opustí objekt či areál zařízení, ve kterém se jim poskytují sociální služby, na déle než šest hodin, pak musí po návratu do oddělených prostor a na dva testy na covid-19.

8:10 - Nedostatečná péče o staré lidi a neodpovídající vládní opatření způsobily, že ve Švédsku zemřelo v souvislosti s nákazou koronavirem velké množství lidí v domovech důchodců. Podle agentury Reuters to uvádí první zpráva nezávislé komise, kterou Švédsko ustanovilo s cílem zhodnotit jeho reakci na šíření koronaviru. Téměř polovina z asi 7700 švédských úmrtí spojených s covidem-19 totiž připadá právě na klienty těchto zařízení.

Švédsko, které má 10 milionů obyvatel, od začátku pandemie zaznamenalo 341.029 případů koronaviru. S covidem-19 pak v zemi zemřelo 7667 lidí, což je výrazně více než v sousedním Norsku, Dánsku nebo Finsku. Například pětimilionové Norsko zatím eviduje necelých 400 úmrtí.

8:00 - Dnes začíná plošné dobrovolné testování na koronavirus. Lidé mohou podstoupit antigenní testy zdarma, hrazené jsou ze zdravotního pojištění. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude kapacita až 60.000 testů denně. Testuje asi 170 odběrových míst a několik stovek lékařů v ordinacích, zapojit se mohli dobrovolně. Na testy je třeba se předem registrovat on-line, ministerstvo spustilo web, který funguje jako rozcestník informací. Zájem je velký, do Vánoc zbývají většinou jen jednotky volných termínů. Zájem má podle průzkumu asi 40 procent populace.

7:35 - Nastupující prezident USA Joe Biden složí svůj prezidentský slib 20. ledna na schodech Kapitolu ve Washingtonu, oslavy jeho inaugurace se však letos budou konat převážně virtuálně kvůli pandemii covidu-19. Podle agentury Reuters to dnes oznámila organizační komise. Stále přitom není jasné, zda se slavnosti zúčastní dosluhující prezident Donald Trump, který stále není ochoten uznat prohru.

7:18 - Protiepidemická opatření se dnes zpřísní v britské metropoli. Opět se zavřou hospody, kina či divadla. V Anglii platí od 2. prosince, kdy skončila plošná uzávěra, třístupňový systém regionálních opatření. Ve třetím stupni, do kterého devítimilionová londýnská aglomerace dnes zamíří, se například lidé z různých domácností nesmějí scházet v soukromých prostorech.

7:15 - V Německu prudce vzrostl denní počet úmrtí spojovaných s koronavirem, Institut Roberta Kocha (RKI) za posledních 24 hodin zaznamenal dalších 952 zemřelých, což je nejvíce od začátku pandemie. Nákaza koronavirem se tam nově prokázala u 27.728 osob. V celém Německu se dnes kvůli nepříznivému vývoji pandemie zavřou obchody, které neprodávají zboží každodenní potřeby. Neotevřou se ani školy.

Také v Nizozemsku, kde platí plošná karanténa od úterý, se dnes zavřou školy a opět otevřít by měly až 18. ledna.

7:10 - Antigenní test na koronavirus chce dnes absolvovat asi 1300 Pražanů. ČTK to zjistila z rezervačních systémů odběrových míst. Volných termínů na test hrazený z veřejného zdravotního pojištění do Vánoc jsou jen jednotky, většinou se objeví jen po odhlášení někoho jiného. Do Vánoc jich 29 v Praze otevřených odběrových míst zvládne přes 13.500, každý může jít jednou za pět dní. Své pacienty testují i některé ordinace praktických lékařů a ambulantních specialistů, v metropoli se přihlásilo asi 170.