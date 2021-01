ONLINE: Registrační systém k očkování kolaboval, Čína kvůli koronaviru vyhlásila lockdown oblasti s 28 miliony lidí

10:00 - Kapacita zadaných termínů pro očkování proti covidu-19 je podle webu systému po více než hodině vyčerpaná, je ale možné se dál k očkování registrovat bez výběru termínu. Za první hodinu se registrovalo k očkování proti covidu-19 podle informací na twitteru Chytré karantény přes 44.000 lidí. Termín očkování si zarezervovalo 2000 z nich. Chytrá karanténa uvádí, že další termíny budou nabídnuty poté, co do Česka dorazí další dodávky vakcín. Lidí nad 80 let, kteří se ode dneška mohou k očkování registrovat, je v Česku 441.000.

9:52 - V Pardubickém kraji za týden přibylo 4432 případů nákazy koronavirem. Předminulý týden jich bylo 4009. Od loňského jara se covid-19 prokázal u 39.118 lidí. "Dynamika nákazy je delší dobu stejná. Dobíhají vánoční setkání, lidé se nakazili v rodině, inkubační doba je až 14 dní. Denně máme kolem 700 nových případů. Ve věkové kategorii 65 plus je stále hodně nakažených," řekla ČTK krajská epidemioložka Olga Hégrová.

9:50 - V posledním týdnu se covidem-19 nakazilo 2905 lidí z Vysočiny, přibližně o 18 procent méně než o týden dřív, kdy bylo prokázáno 3568 nových případů nemoci. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví, které eviduje nemocné podle trvalého bydliště. V minulých čtyřech týdnech se nárůsty nových případů nemoci na Vysočině zvyšovaly. Podle statistik ministerstva onemocnělo od začátku epidemie 45.761 lidí z Vysočiny.

9:47 - Epidemie nového koronaviru v Olomouckém kraji slábne. V kraji přibylo za uplynulý týden 3517 potvrzených nákaz novým koronavirem, přírůstek je o 475 případů nižší než předchozí týden. Naopak na přelomu roku se týdenní počty nákaz v kraji zvyšovaly o stovky případů, vyplývá z informací ministerstva zdravotnictví. Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, se i dnes drží na čtvrtém stupni. Nadále ale platí nejvyšší, tedy pátý stupeň.

9:45 - Pandemie covidu-19 zneužil k osobní pomstě pětatřicetiletý muž pracující pro izraelské ministerstvo zdravotnictví, který svou bývalou přítelkyni čtyřikrát zbytečně poslal do koronavirové karantény. Pro ženinu izolaci přitom nebyl nejmenší důvod, protože nebyla ani infikovaná, ani v kontaktu s nakaženou osobou, informovala agentura AFP s odvoláním na policii.

9:30 - Testy studijních předpokladů, které jsou základní součástí přijímacího řízení na Masarykově univerzitě, budou letos jen on-line. Termín je sice až 24. dubna, epidemická situace je však nepředvídatelná a univerzita se rozhodla dát studentům s předstihem jasnou informaci, uvedl mluvčí školy Pavel Žára.

9:21 - Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v listopadu kvůli novým opatřením proti šíření koronaviru snížil o 2,6 procenta. Zaznamenal tak první měsíční pokles od dubna. Oznámil to dnes britský statistický úřad. Ministr financí Rishi Sunak po zveřejnění údajů varoval, že britská ekonomika má před sebou obtížné období. "Je jasné, že situace se zhorší, než se začne zlepšovat," prohlásil. "Jsou tady však důvody k optimismu - náš očkovací program se vyvíjí dobře a vytváříme nové příležitosti pro ty, kteří se dostali do největší nouze," dodal.

GDP fell 2.6% in November and is now 8.5% below its pre-pandemic peak.



Services fell 3.4% (9.9% below peak), manufacturing grew 0.7% (4.9% below peak) and construction grew 1.9% (0.6% above peak) https://t.co/6fqYOZzPUw pic.twitter.com/6YBdd5BBFg — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) January 15, 2021

9:15 - Šíření nákazy koronavirem v Libereckém kraji se zpomalilo. V týdenním porovnání ubylo nových potvrzených případů pátý den v řadě. Ve čtvrtek bylo 476 nových případů, o třetinu méně než o týden dříve a nejméně v pracovním dnu od začátku letošního roku.

9:10 - Na senior point v Pelhřimově se dnes během půl hodiny obrátili čtyři zájemci o pomoc s registrací na očkování proti covidu-19. Podle Evy Havlíčkové ze senior pointu se ale registrace zpočátku nedařila. První úspěšná byla až před 9:00. Podle krajského úřadu byl systém před 8:30 funkční, ale dlouho trval příchod ověřovací sms. Ministerstvo zdravotnictví otevřelo centrální registrační systém očkování pro lidi starší 80 let dnes od 08:00, centrální informační linka je 1221.

8:42 - Ve čtvrtek byl počet nově potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku skoro o polovinu nižší než před týdnem, a to 8032. Poklesl i podíl pozitivních testů na 28,3 procenta. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Počet zemřelých s covidem-19 od březnového začátku epidemie choroby v Česku přesáhl 14.000. Dosažení posledního tisíce úmrtí trvalo sedm dní, zatímco třeba na začátku prosince přibylo 1000 úmrtí asi za deset dní.

8:30 - Denní nárůst případů nemoci covid-19 se v Praze vrátil pod 1000, kde byl s výjimkou středy od minulé soboty. Laboratoře ve čtvrtek potvrdily 716 nákaz, to je o 340 méně než ve středu a téměř o 700 méně než před týdnem. Aktuálně je v hlavním městě 14.690 nakažených.

8:15 - Systém pro registraci lidí starších 80 let se spustil dnes v 08:00. Vykazuje problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS, které přicházejí žadatelům i za více než deset minut, řeší se navýšení kapacit. Problémy jsou někdy také s rezervací termínů pro očkování na konkrétní místo. Podle dat Chytré karantény navštívilo web během prvních dvou minut 75.000 lidí.

7:48 - Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, se i dnes dále drží na čtvrtém stupni. Oficiálně zatím v zemi platí nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti. Dnes index PES opět klesl, a to ze čtvrtečních 75 na 72 bodů ze sta. Snižuje se už tři dny v řadě.

7:46 - Počet pacientů s koronavirem na jihu Čech za týden stoupl o 707. Hygienici nyní evidují 7004 případů covidu. Za týden se uzdravilo 2824 lidí. Vyplývá to z informací, které novinářům dnes poskytla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Ve čtvrtek přibylo v regionu 574 nových pacientů s koronavirem. "Téměř ve 170 případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a bezmála ve 140 na pracovišti. Dalších 12 případů se týkalo škol," řekla.

7:44 - V Německu se koronavirus prokázal už u více než dvou milionů lidí. Za posledních 24 hodin přibylo 22.368 nakažených, oznámil dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Dnešní přírůstek v zemi s 83 miliony obyvatel je nižší než ve čtvrtek, kdy RKI evidoval 25.164 nově nakažených. Celková bilance infikovaných virem SARS-CoV-2 k dnešku činí 2,000.958. Za poslední den komplikacím doprovázejícím nemoc covid-19 podlehlo dalších 1113 lidí, počet zemřelých od začátku epidemie tím stoupl na 44.994.

7:35 - Očkovací látka CVnCoV firmy Curevac vstoupila v polovině prosince do třetí fáze klinické studie. Její první výsledky firma očekává na konci prvního čtvrtletí letošního roku. Pro případ, že bude schválena, zajistila Evropská komise pro unijní státy 405 milionů dávek této vakcíny.

On Tuesday, December 22, the first participant will be vaccinated in an additional Phase 3 clinical trial with our #mRNA based #COVID19 #vaccine candidate #CVnCoV in #healthcare workers at the University Medical Center Mainz.

➡️https://t.co/Ol2NpJHPEG pic.twitter.com/v4tgYQ0CaC — CureVac (@CureVacRNA) December 21, 2020

7:30 - V uplynulých 24 hodinách v Číně přibylo 144 případů koronaviru, uvedla s odvoláním na zdravotnické úřady agentura Reuters. Kvůli nákaze vyhlásily úřady uzávěru oblasti s 28 miliony lidí. Předchozí den registrovala Čína 138 potvrzených případů koronaviru a po osmi měsících také prvního zemřelého s covidem-19. Dnešní bilance nakažených je nejvyšší od 1. března, kdy v zemi přibylo 202 infikovaných.