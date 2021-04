ONLINE: Přibylo přes 5 tisíc nakažených. Počet mrtvých celosvětově roste ke třem milionům

9:15 - V Česku ve čtvrtek přibylo 5245 potvrzených případů covidu. Je to nejméně v pracovní den od 14. prosince. Podobný nárůst případů byl také v úterý. Před týdnem ve čtvrtek laboratoře odhalily o tisíc nakažených více. Zdravotníci v ČR ve čtvrtek aplikovali 58.928 dávek vakcíny proti covidu. Je to nejvíc od začátku vakcinace. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

8:49 - V Německu za posledních 24 hodin přibylo 25.464 nových případů nákazy koronavirem a 296 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Vyplývá to z dnešní statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI), podle nějž je dnešní bilance patrně nižší než ve skutečnosti z důvodu slabšího testování během velikonočních prázdnin.

8:31 - Brazílie za posledních 24 hodin zaznamenala 4249 dalších zemřelých po nákaze koronavirem. Je to nejvyšší denní přírůstek od vypuknutí epidemie v této největší latinskoamerické zemi, uvedla s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví agentura Reuters.

8:15 - Celosvětový počet mrtvých v souvislosti s covidem-19 podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) překonal hranici 2,9 milionu. O posledních 100.000 se před tím třikrát zvýšil za 11 dní, nyní přibylo 100.000 mrtvých za devět dní. Nejvíce obětí na životech od začátku pandemie evidují USA, kde podle JHU zemřelo kvůli covidu-19 přes 560.000 lidí. Následují Brazílie (přes 345.000 mrtvých) a Mexiko (přes 206.000 obětí). V ČR s covidem-19 dosud zemřelo 27.617 lidí.