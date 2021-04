ONLINE: Česko eviduje 27 tisíc mrtvých s koronavirem, Pfizer pozastavil dodávky do Izraele

13:24 - Všichni občané Anglie by měli mít od pátku přístup ke dvěma rychlotestům na koronavirus týdně. Vláda tak podle britských médií rozšiřuje testovací program. Další části Spojeného království - Skotsko, Wales a Severní Irsko - v tomto ohledu přijmou vlastní rozhodnutí.

12:43 - V Portugalsku se dnes po více než dvouměsíční uzávěře mohou otevřít muzea i terasy kaváren. Země postoupila do druhé etapy uvolňování a pozvolností kroků se chce vyhnout novému nárůstu případů koronaviru.

12:27 - Epidemie koronaviru je v Karlovarském kraji dál na ústupu. V neděli přibyly tři nově potvrzené případy, což bylo o stejně jako v sobotu a o deset méně než minulou neděli. Zároveň je to nejnižší denní přírůstek od začátku loňského září. O víkendech a svátcích se méně testuje. V tomto týdnu bylo nejvíc nových případů ve středu, a to 129, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví. I o Velikonocích pokračuje v kraji očkování, v neděli zdravotníci naočkovali v kraji 299 lidí, převážně seniorů nad 70 let.

12:01 - Epidemie koronaviru v Plzeňském kraji dál zpomaluje, za neděli prokázaly testy 74 nových případů. To je o 28 případů víc než v sobotu, ale zároveň o desetinu méně než minulou neděli. O víkendech a svátcích se méně testuje. I o velikonočním víkendu pokračuje v kraji očkování, v neděli dostalo vakcínu 202 lidí. V nemocnicích přibývá volných standardních lůžek pro covidové pacienty, lůžka intenzivní péče jsou ale stále vytížená, vyplývá z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

11:43 - Výrobce vakcín proti covidu-19 firma Pfizer zastavila dodávky do Izraele, protože ještě nedostala platbu za 2,5 milionu očkovacích látek dovezených do země. Oznámil to dnes list The Jerusalem Post, podle nějž americká společnost zablokovala dodávku dalších 700.000 dávek, které měly do Izraele dorazit v neděli.

11:04 - Indické ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 103.558 nových případů koronaviru, tedy dosud nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie, napsala agentura Reuters. Nových úmrtí po nákaze koronavirem ve druhé nejlidnatější zemi světa s více než 1,3 miliardy obyvatel přibylo za uplynulý den 478.

10:38 - Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem začal v ČR výrazně růst zejména od loňského října, v listopadu a letos v březnu byla několikrát překročena hranice 200 mrtvých za den. Dosavadní rekord 262 mrtvých je z 3. listopadu, následují letošní 8. březen s 234 mrtvými a 15. březen s 231 mrtvými. Loni na jaře trvalo měsíc, než celkový počet mrtvých překročil 200 (hranice sta zemřelých byla překročena za 17 dní). Aktuálně počet zemřelých s covidem-19 přesáhl 27.000. Poslední tisíc mrtvých přibylo za osm dní, což je zvolnění nárůstu.

10:07 - Ve Středočeském kraji v neděli přibylo 269 nakažených koronavirem. To je o 40 případů méně než v sobotu, ale o 36 více než ve stejný den před týdnem. Lidé v regionu, který má 1,4 milionu obyvatel, dosud dostali 192.731 dávek očkování, z toho 343 v neděli.

9:33 - V Ústeckém kraji v neděli přibylo 175 potvrzených nákaz koronavirem. Minulý týden přibylo o 91 nemocných víc. Jde o nejnižší nárůst nakažených covidem-19 od začátku února. Vyplývá to z informací, které dnes ráno na webu aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví.

9:04 - V Olomouckém kraji přibylo za neděli 77 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 55 případů více než v sobotu a o čtyři více než minulou neděli. Nedělní údaj je druhým nejnižším denním přírůstkem nákazy v kraji v uplynulém týdnu, nejvíce případů přibylo v pondělí, a to 733. Vyplývá to z údajů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví, které je zpětně upravuje. O víkendech a svátcích se však obecně testuje méně než ve všední dny.

8:49 - Ve Zlínském kraji přibylo za neděli 150 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 25 případů méně než v sobotu, ale o 12 více než minulou neděli. Nedělní údaj je nejnižším denním přírůstkem nákazy v kraji v uplynulém týdnu, nejvíce případů přibylo v úterý, a to 543. Vyplývá to z údajů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví, které je zpětně upravuje. O víkendech a svátcích se však obecně testuje méně než ve všední dny.

8:27 - V neděli v Česku přibylo 1911 potvrzených případů onemocnění covidem, o 169 víc než před týdnem. Byl to první mezitýdenní růst od 12. března.

8:00 - V Německu za poslední den přibylo 8497 nových případů nákazy koronavirem a 50 úmrtí pacientů s covidem-19. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Dnešní bilance ji nižší než před týdnem, kdy RKI oznámil 9872 nově nakažených. Experti nicméně upozornili na to, že aktuální čísla mohou být zkreslená kvůli tomu, že o Velikonocích se provádí méně testů a zpoždění mohou mít i hlášení o výsledcích.