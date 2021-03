ONLINE: Česko v očkování zaostává. Opatření se opět zpřísňují

9:35 - Několik set porušení nařízených mimořádných a krizových opatření vlády zjistili v pondělí policisté při kontrolách v Plzeňském kraji. Většinu pochybení ještě řešili domluvou, udělili ale také už 29 pokut za porušení nařízení o pohybu, v 79 případech odepřeli řidičům vjezd, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Pavla Burešová. Celkem provedli policisté za pondělí v kraji 6771 kontrol.

9:16 - Ve Středočeském kraji přibylo v pondělí 1885 nových případů nákazy koronavirem. Oproti předešlému pondělí jde o nárůst o více než 90 případů. Nyní je v regionu 24.777 nakažených, vyplývá z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

8:54 - Při očkování proti novému typu koronaviru zatím ze všech zemí postupuje nejrychleji Izrael, kde vykazují 93,5 podaných dávek vakcíny na 100 obyvatel. V zemích Evropské unie je na tom nejlépe malá Malta (17,66 dávek na sto lidí), následují Dánsko (10,39) a Maďarsko (9,70). Devíti podaným vakcínám na sto obyvatel se blíží ještě Polsko, Litva a Kypr. ČR je po dvou měsících od zahájení očkování loni 27. prosince s 6,29 aplikovanými dávkami na sto obyvatel na 22. místě v EU, méně v unii očkují jen v Lucembursku, Nizozemsku, Chorvatsku, Lotyšsku a Bulharsku.

8:45 - Část odborníků se domnívá, že přílišná dezinfekce povrchů je v boji s koronavirem přeceňovaná. Než se bát, že se nakazíme po kontaktu s poštovní zásilkou, telefonem či bankovkami, raději bychom se měli soustředit na mytí rukou a ochranu nosu, úst a očí, píše list The Guardian. Podle epidemiologa z univerzity La Trobe v Melbourne Hassana Vallyho je více než po roce života s koronavirem jasné, že přenos nákazy skrze povrchy není tak zásadní v šíření infekce, jak se prve myslelo.

8:27 - K očkování proti nemoci covid-19 se v pondělí, v první den zaregistrovalo na 200.000 seniorů starších 70 let. Přibližně 13.500 z nich má i termín očkování. Vyplynulo to z informací Chytré karantény k pondělním zhruba 23:00. Registrační systém se pro lidi po sedmdesátce spustil v pondělí v 00:30 a podle pondělního vyjádření vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly nezaznamenal žádné potíže.

8:05 - V Německu přibylo za uplynulý den 3943 nových případů nákazy koronavirem a 358 úmrtí souvisejících s nemocí covid-19, uvedla dnes agentura Reuters s odkazem na německý Institut Robrerta Kocha (RKI). O den dříve to bylo 4732 nově potrzených případů a 60 úmrtí.

8:00 - Policii bude ode dneška při kontrolách dodržování zpřísněných protiepidemických opatření pomáhat 3834 vojáků a 270 celníků. Vláda v pondělí rozhodla, že v případě potřeby může být na pomoc policii nasazeno až 5000 vojáků a 300 celníků. Kabinet ode dneška také zakázal stravování ve firemních jídelnách, budou moci jídla vydávat, ale nebudou se v nich smět konzumovat.