ONLINE: Přibylo téměř 14 tisíc nakažených. Vláda zváží omezení pohybu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve středu přibylo v Česku 13 657 nakažených. Vláda bude dnes pokračovat v jednáních o zpřísnění koronavirových opatření v Česku. Na rozsahu opatření se ministři shodli ve středu, dnes se kvůli nim opět sejdou s opozicí. Začátek zasedání kabinetu se plánuje na 18:00. Podle dosavadních informací by se mohly uzavřít mateřské školy a do škol by mohly přestat chodit i žáci prvních a druhých tříd základních škol. Kabinet zvažuje také omezení pohybu mezi kraji či do určité vzdálenosti od bydliště.