ONLINE: Přibylo téměř 7 tisíc nakažených. PES klesl

10:47 - V Ústeckém kraji přibylo za sobotu 619 nových případů nákazy koronavirem, je to o 71 méně než minulou sobotu. Podle údajů, které dnes aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví (MZCR), je na tom z hlediska nákazy nejhůř Litoměřicko, kde za posledních sedm dní laboratoře odhalily 1140 nově nakažených, jen o málo lépe je na tom sousední Děčínsko.

10:18 - V Pardubickém kraji testy v sobotu odhalily 300 nově nakažených koronavirem. Minulou sobotu bylo o 193 případů víc, předminulou sobotu bylo 286 nákaz. Od počátku pandemie se prokazatelně nakazilo 78.901 lidí. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

9:53 - V Libereckém kraji potvrdily v sobotu laboratoře dalších 388 případů koronavirové nákazy, je to o 45 méně než před týdnem. Podle údajů, které dnes ráno aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví (MZCR), je nejen v rámci kraje ale v celém Česku z pohledu nákazy nejhorší situace na Jablonecku, kde za posledních sedm dní přibylo 1183 nových případů nákazy.

9:27 - V Karlovarském kraji potvrdily v sobotu testy nákazu koronavirem o 191 lidí. Proti minulé sobotě to bylo o 54 případů víc. Aktuálně je v kraji 4062 lidí s onemocněním covid-19. Kapacity krajských nemocnic jsou stále velmi omezené, i když se situace proti minulým týdnům nepatrně zlepšila, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví.

9:12 - Ve Středočeském kraji v sobotu přibylo 1272 nakažených covidem-19. Je to skoro o polovinu méně než v pátek a téměř o 500 případů méně než ve stejný den před týdnem, vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

8:49 - Na jihu Čech přibylo v sobotu 1236 potvrzených případů nákazy covidem-19, o 106 víc než před týdnem. Hygienici v souvislosti s touto nemocí potvrdili úmrtí deseti lidí. Pozitivních je teď 11.045 obyvatel kraje, největší počet na Českobudějovicku a na Jindřichohradecku. V tiskové zprávě to uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

8:32 - Čína chce do konce letošního roku nebo do poloviny příštího roku proti covidu-19 naočkovat 70 až 80 procent své populace. V sobotu to podle agentury AP řekl šéf čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Kao Fu.

8:09 - K dnešku končí ve funkci hlavní hygienička Jarmila Rážová a do doby jmenování jejího nástupce ji zastoupí ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. O změně na postu hlavní hygieničky, která je současně náměstkyní ministra zdravotnictví, rozhodl ministr Jan Blatný (za ANO). Důvod několikrát odmítl podrobněji komentovat.

8:00 - Pátému, tedy nejvyššímu stupni rizika odpovídala bodová hodnota indexu PES nepřetržitě od 14. února do tohoto pondělí. Maximem bylo 82 bodů, kterých index za tu dobu dosáhl třikrát. Nejvyšší možné skóre indexu je 100 bodů. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v lednu uvedl, že skóre PES už není pro určování opatření proti šíření covidu-19 relevantní. Klíčovým ukazatelem je obsazenost nemocnic, která zůstává vysoká.