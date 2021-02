ONLINE: Přibylo více než 11 tisíc nakažených

11:00 - V pondělí ministerstvo zdravotnictví nařídí nošení respirátorů, nanoroušek nebo dvou chirurgických roušek v místech, kde je větší koncentrace lidí. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) půjde o obchody, veřejnou dopravu, nemocnice a další místa, která budou v mimořádném opatření vypsána. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Opatření bude platit od půlnoci z pondělí na úterý.

10:47 - Vláda od pondělí provoz všech obchodů nepovolí, podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) není pandemická situace dobrá. Příští týden ale chce téma znovu otevřít a podle stavu šíření koronaviru navrhne další kroky. Napsal to ČTK, o aktuálním dění z jednání vlády informoval také na twitteru.

10:24 - Od počátku března se v Česku zapojí do očkování proti nemoci covid-19 vedle očkovacích center také praktičtí lékaři. Nově budou mít přístup i do on-line objednávkového systému a budou moci registrovat k očkování své spádové pacienty. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy, kterému informaci potvrdil vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a několik krajských koordinátorů vakcinace.

10:10 - Návrh na přezkum vyhlášení nynějšího nouzového stavu podepsalo 35 senátorů. Ústavní soud má podle nich rozhodnout, zda vláda postupovala v souladu s ústavou. Autoři stížnosti to dnes oznámili novinářům. Nepředpokládají, že by Ústavní soud o návrhu rozhodl před koncem aktuálního nouzového stavu, který podle čtvrtečního rozhodnutí Sněmovny potrvá nejdéle do 27. února.

9:32 - Firmy Pfizer a BioNTech, které společně vyvinuly vakcínu proti covidu-19, svoji očkovací látku loni v létě Evropské komisi nabízely za cenu 54,08 eura (asi 1400 korun) za jednu dávku. Na svých internetových stránkách o tom píše německý deník Süddeutsche Zeitung (SZ). Tuto cenu odborníci v Německu označili za přemrštěnou i vzhledem k tomu, že společnost BioNTech čerpala peníze z německé státní kasy, fondů EU i od dárců, jako je Nadace Billa a Melindy Gatesových.

8:47 - Počty případů nemoci covid-19 klesají téměř v celé EU, jednou z výjimek je Česká republika. Podle dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) je podle počtu nakažených za posledních 14 dní situace nejhorší právě v Česku (968 případů na 100.000 obyvatel, před týdnem to bylo 915), v Estonsku (649) a Slovinsku (621). Ještě před týdnem bylo nejvíce nových případů za posledních 14 dní v Portugalsku (1190). Nejvíce mrtvých na obyvatele - zhruba 258 mrtvých na milion obyvatel - vykazuje Portugalsko (258, před týdnem 334), druhé je Slovensko (240, před týdnem 221) a třetí ČR (174, před týdnem 177).

8:10 - V Německu za uplynulý den přibylo 9113 nových případů koronaviru a dalších 508 úmrtí pacientů s covidem-19. Je to méně než před týdnem, vyplývá z dnešních informací berlínského Institutu Roberta Kocha (RKI). Minulý pátek institut oznámil 9860 nově potvrzených infekcí a 556 úmrtí za 24 hodin.

8:00 - Průměrný počet nově nakažených na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny je přitom s hodnotou 1059 nejvyšší od 22. ledna. Téměř 778 nakažených seniorů za den ve čtrnáctidenním průměru je nejvíc od 29. ledna.