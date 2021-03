ONLINE: Přibyly další tisíce nakažených. Itálie jde do lockdownu

8:13 - V Sasku se dnes do tříd vrací žáci vyšších stupňů škol, kteří kvůli koronaviru měli tři měsíce distanční výuku. Již dříve se v této německé spolkové zemi otevřely nižší stupně základních škol. Návrat do školních lavic ovšem v Sasku není plošný a bez prezenční výuky se nejméně do Velikonoc musejí obejít děti v okrese Vogtland u hranic s Karlovarským krajem.

8:09 - V Německu za uplynulý den přibylo 6604 nově potvrzených případů koronaviru a 47 úmrtí, uvedl dnes berlínský Institut Roberta Kocha (RKI). V neděli je počet hlášených případů obvykle nižší, protože se o víkendu provádí méně testů.

8:00 - Testování se týká všech zaměstnanců včetně těch pracujících na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Prokázat se negativním testem musejí před vstupem do podniku i agenturní pracovníci nebo živnostníci. Testování není závazné pro lidi pracující z domova.