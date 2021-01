ONLINE: Reprodukční číslo dál roste, opatření se asi zpřísní

7:54 - Návrhy ministerstev zdravotnictví, vnitra a průmyslu, jak zpřísnit stávající opatření proti šíření epidemie covidu-19 a zajistit jejich lepší účinnost, projedná na dnešním mimořádném zasedání vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) po středečním jednání kabinetu řekl, že v žádném případě není prostor pro rozvolňování, návrhy resortů nechtěl předjímat.

7:53 - Zjednodušené reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, roste 11 dní za sebou. Od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na dnešních 0,96. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Na hodnotě indexu se nyní reprodukční číslo podílí šesti body. Pokud je v rozmezí 0,8 až 0,9, je to za tři body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1, přičítá se do skóre devět bodů.

7:47 - Některá prohlášení ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nebyla namístě, ministr je však mediálně nezkušený. Premiér Andrej Babiš (ANO) to po jednání vlády řekl na dotaz, zda má Blatný jeho důvěru. Ministerský předseda označil za nevhodné debaty o zemřelých na covid-19. Blatného vyjádření, že jen asi 30 procent z vykazovaných úmrtí s covidem-19 je skutečně jednoznačně s koronavirem spojených, kritizovala i opozice.