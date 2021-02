ONLINE: R kleslo, poměr pozitivních testů je enormní. Soud zrušil zákaz prodeje

9:43 - Ústavní soud (ÚS) vyhověl návrhu 63 senátorů a zrušil část usnesení vlády týkající se omezení pro maloobchod a služby zavedených kvůli šíření koronaviru. Nebyla dostatečně odůvodněna. Soudu například vadil výběr prodejen, které zůstaly otevřeny a která musely být zavřené. Rozhodnutí ÚS dnes zveřejnil na svém webu.

9:27 - V neděli přibylo v Praze 774 potvrzených případů nemoci covid-19, což je o dvě třetiny více než před týdnem. Jedná se o největší nárůst za neděli od 3. ledna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Hlavní město se podobně jako další regiony Česka potýká s nízkými kapacitami nemocnic. Na ARO a jednotkách intenzivní péče v Praze bylo k dnešnímu ránu podle ministerstva volných šest procent lůžek.

9:06 - Polsko tento týden oznámí nová pravidla, podle nichž bude při vjezdu do země požadován negativní výsledek testu na koronavirus. Podle agentury Reuters to dnes řekl televizní stanici TVN24 ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Podle něj v Polsku začala třetí vlna pandemie, která zřejmě bude kulminovat na přelomu března a dubna.

8:55 - V neděli laboratoře v Česku odhalily 4002 pozitivních testů na koronavirus, je to zhruba o 1100 případů víc než před týdnem. Podíl nově nakažených na počtu provedených testů stoupl na 40,6 procenta, vyšší byl naposledy 9. ledna.

8:45 - Německo za předchozích 24 hodin zaznamenalo 4369 nových případů nákazy koronavirem, což je zhruba o 60 případů méně než před týdnem. Oznámil to dnes Institut Robert Kocha (RKI). Počet úmrtí za předchozí den v souvislosti s nemocí covid-19 klesl na 62, před týdnem činil 116. V pondělí jsou počty diagnostikovaných případů nákazy obvykle nižší kvůli menšímu testování v průběhu neděle, uvedla agentura DPA.

8:17 - V dalších čtyřech německých spolkových zemích se dnes do tříd vrátí vybrané ročníky základních škol poté, co tak už před týdnem učinilo Sasko. V Británii má premiér Boris Johnson nastínit harmonogram rozvolňování opatření proti epidemii covidu-19 v Anglii. Ve Skotsku se část dětí vrátí do škol, kde byly naposledy před Vánocemi. V Austrálii, která se pandemii zvládla bránit nepoměrně lépe než evropské země, teprve dnes začíná očkování proti covidu-19.

8:00 - Průměrný počet nově nakažených covidem-19 na 100.000 obyvatel za posledních 14 dní roste setrvale od začátku února, nyní je 1118. Čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory stoupl k dnešku na 808, zvyšuje se od poloviny února. Poslední zhoršení těchto ukazatelů ale vliv na bodové hodnocení indexu nemělo, stejně jako pokles reprodukčního čísla.