ONLINE: Reprodukční číslo neklesá, na trh míří nová vakcína

9:48 - Povinné testování pendlerů na koronavirus při cestách do Rakouska, které mělo začít v pondělí 1. února, se zatím odkládá. Na twitteru to dnes uvedlo ministerstvo zahraničí. Podmínky tedy zůstávají stejné jako dosud, Češi pravidelně dojíždějící do práce či školy nemusí předkládat testy. Jednání na toto téma budou pokračovat.

9:32 - V Praze přibylo ve čtvrtek 810 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to sice méně než v předchozích dvou dnech, ale o 151 víc než o týden dřív. Epidemie v hlavním městě již několik dní v mezitýdenním srovnání sílí. Z údajů na webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že zdravotníci podali v Praze od konce prosince celkem 66.572 dávek vakcíny proti koronaviru, to je nejvíc ze všech krajů a víc než čtvrtina z celkového počtu všech očkování v Česku. Druhou dávku dostalo necelých 9500 lidí, kteří tímto očkování dokončili.

9:08 - Počet zemřelých lidí s nemocí covid-19 od začátku epidemie v Česku ve čtvrtek přesáhl 16.000. Nově nakažených koronavirem ve čtvrtek přibylo 7937, což je zhruba o čtyři stovky více než před týdnem. Dále však klesal počet hospitalizovaných. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

8:47 - Počty případů nemoci covid-19 rostou v celé EU, stejně tak i počet úmrtí lidí nakažených novým typem koronaviru. Podle počtu nakažených za posledních 14 dní je situace nejhorší v Portugalsku (1429 případů na 100.000 obyvatel) a Španělsku (1026), ČR je s více než 981 případy třetí. Nejvíce mrtvých na obyvatele - zhruba 248 mrtvých na 100.000 - vykazuje Portugalsko, druhé je Slovinsko (209), ČR je s asi 205 mrtvými třetí.

8:20 - Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem začal výrazně růst zejména od října a v listopadu byla několikrát překročena i hranice dvou stovek mrtvých za den. Dosavadní rekord 262 mrtvých je ze 3. listopadu. Loni na jaře přitom trvalo měsíc, než celkový počet mrtvých překročil 200 (hranice sta zemřelých byla překročena za 17 dní). Aktuálně počet zemřelých s covidem-19 překonal v ČR hranici 16.000.

8:01 - V Německu ve čtvrtek přibylo 14.022 nových případů nákazy koronavirem. S covidem-19 zemřelo dalších 839 lidí. Informovala o tom dnes s odvoláním na data Institutu Roberta Kocha (RKI) agentura DPA. Nových případů infekce na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní je druhý den v řadě méně než 100, ve čtvrtek klesl tento ukazatel pod stovku poprvé od konce října.

7:48 - Index rizika protiepidemického systému PES je i dnes stále na čtvrtém stupni s 68 body. Mírně stouplo tzv. reprodukční číslo, ale dál je pod hodnotou jedna. To znamená, že jeden pozitivně testovaný nakazí koronavirem v průměru méně než jednoho dalšího člověka. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V Česku oficiálně platí nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Indexem PES se měla původně řídit opatření proti šíření nemoci covid-19. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek řekl, že skóre PES už není pro určování opatření relevantní.