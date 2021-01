ONLINE: Reprodukční číslo v Česku dál roste, přibylo 2376 nakažených. Na hranicích se čekají fronty

8:30 - Nový Zéland o víkendu ohlásil první případ lokálního přenosu koronaviru po více než dvou měsících. U 56leté ženy, která na konci prosince přicestovala z Evropy, se potvrdila přítomnost mutace viru SARS-CoV-2 označované jako jihoafrická. Podle agentury AFP dnes úřady oznámily, že žena se pravděpodobně nakazila na konci povinné dvoutýdenní izolace po příletu do země.

8:08 - V neděli přibylo v Česku 2376 nakažených.

8:06 - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador měl pozitivní test na koronavirus a zahájil léčbu. Svou nákazu oznámila 67letá hlava státu na twitteru s tím, že pociťuje mírné příznaky covidu-19. Stalo se tak na konci týdne, kdy Mexiko hlásilo rekordní počty nově zachycených infekcí i úmrtí spojených s covidem-19.

7:51 - Na větších hraničních přechodech z ČR do Bavorska se dnes budou zřejmě od brzkého rána kvůli přísným německým opatřením vytvářet fronty pendlerů, kteří jezdí za prací každý den a nezůstávají tam přes týden. Největší kolony se podle informací ČTK dají čekat, stejně jako to už bylo o víkendu, v jihočeském Strážném, v Pomezí nad Ohří na Chebsku a v Železné Rudě na Klatovsku, kde budou na německé straně fungovat od 04:00 až 06:00 stanice, které budou provádět antigenní rychlotesty testy na covid-19. V pondělí ráno jezdí nejvíce českých pracovníků do německých továren.

7:50 - K dnešku se opět mírně zhoršilo reprodukční číslo, je 0,9. Na začátku ledna se dostalo na hodnotu 1,45, poté začalo klesat až na 0,68. Nyní už osmý den v řadě roste. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Ostatní sledovaná kritéria se naopak mírně zlepšila. Na bodovém hodnocení se ani jeden posun neprojevil.