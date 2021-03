ONLINE: Slovensko zpřísňuje opatření. Německo zřejmě prodlouží karanténu

8:13 - Firmy nad 250 zaměstnanců musejí dnes začít s jejich testováním, zaměstnanci mají povinnost se mu podrobit. Testy musejí mít velké podniky u všech pracovníků hotové do 12. března. Vláda přednostně doporučuje antigenní testování provedené závodním nebo externím lékařem, případně mobilními zdravotními týmy. V takovém případě je testování plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Povolené je také samotestování prostřednictvím schválených testů. V tomto případě stát přispívá přes úlevy na zdravotním pojištění 60 korun na test. Povinné testování u zaměstnanců je vyžadováno jednou týdně.

8:00 - Očekává se, že německá karanténa se pravděpodobně prodlouží do 28. března. Zároveň podle německých médií plánuje Merkelová pozvolné uvolňování pravidel například pro domácí sešlosti; nově by se mohlo scházet až pět lidí ze dvou různých domácností. V závislosti na epidemické situaci návrh počítá i s dalším rozvolňováním, kdy by do obchodů mohlo více zákazníků, než dosud stanoví hygienická pravidla. Otevřít by mohly i galerie, muzea nebo zoologické zahrady.