ONLINE: Počet mrtvých v Česku roste k 27 tisícům

14:51 - V Královéhradeckém kraji bylo v sobotu zjištěno 76 potvrzených případů nákazy koronavirem. Před týdnem jich bylo 142, před dvěma týdny 229. V regionu má covid-19 v současnosti 4178 osob, vyplývá z údajů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví.

14:22 - Do Libye dnes dorazila první dodávka vakcín proti covidu-19. Jde o 101.250 dávek ruské vakcíny Sputnik V, informovala agentura DPA s odvoláním na libyjskou přechodnou vládu. Ta vyzvala obyvatele této země rozvrácené letitým ozbrojeným konfliktem, aby se registrovali k očkování. Datum zahájení vakcinační kampaně ale zatím vláda neoznámila.

13:47 - Ve čtyřech nemocnicích Zlínského kraje dnes stoupl počet pacientů s covidem-19 na 323, v sobotu jich bylo o 25 méně. V pátek bylo v nemocnicích 281 pacientů, ve čtvrtek 294 pacientů, ve středu 302 a minulou neděli 297. Na lůžkách intenzivní péče je nyní 50 pacientů s covidem-19, o dva méně než v sobotu. Minulou neděli na nich bylo 54 pacientů. Nejvíce pacientů s koronavirem je stále ve zlínské nemocnici, a to 140, řekl dnes ČTK její mluvčí Egon Havrlant.

12:39 - V sobotu se v Pardubickém kraji potvrdilo 37 nových případů nákazy koronavirem, o čtyři více než před týdnem, ale o 99 méně než před dvěma týdny.

11:58 - V jihomoravských zdravotnických zařízeních leží 587 pacientů s nemocí covid-19. Počet hospitalizovaných třetí den po sobě klesl, proti údajům ze sobotního rána o 46. Za uplynulý den mělo pozitivní test 187 lidí, což je nejnižší údaj za sobotu od poloviny února, a zemřeli dva lidé s nákazou. V tiskové zprávě to dnes uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek.

11:34 - Tenisové French Open možná znovu kvůli covidu nebude v květnu. Možnost odkladu antukového grandslamu připustila ministryně sportu Roxana Maracineanuová po sobotním začátku dalšího celostátního lockdownu. Nová omezení mají trvat měsíc, Roland Garros by měl začít 23. května.

10:56 - Epidemie koronaviru je v Karlovarském kraji dál na ústupu. V sobotu přibyly tři nově potvrzené případy, což bylo o 23 méně než minulou sobotu a nejnižší denní nárůst od začátku loňského září. V tomto týdnu bylo nejvíc nových případů ve středu, a to 129, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví.

10:21 - V sobotu potvrdily testy v Praze 263 případů onemocnění covid-19. Byl to nejnižší sobotní nárůst od 28. listopadu a zároveň druhý nejnižší v kterýkoliv den od poloviny prosince. Očkováno bylo v sobotu v metropoli 3051 dávek vakcíny proti novému koronaviru, zhruba o 15 procent méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů nawebuministerstva zdravotnictví.

9:52 - V Libereckém kraji v sobotu přibylo 93 nákaz, o 74 méně než před týdnem. Ve srovnání se stejným dnem předchozího týdne je méně nově nakažených osmý den v řadě. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

9:29 - V Moravskoslezském kraji přibylo v pátek 277 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to méně než před týdnem, kdy byly 474 případy. Ale o něco více než v pátek, kdy bylo 263 nových případů. O svátcích a víkendech se testuje méně. Dosavadní rekordní denní přírůstek nákaz v kraji je z loňského 30. prosince, kdy jich bylo 2537. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu ministerstva zdravotnictví, které statistiky zpětně upravuje.

9:05 - Ve Středočeském kraji v sobotu přibylo 309 nově nakažených koronavirem. Epidemie dál zpomaluje, před týdnem testy prokázaly téměř 600 případů. Lidé v regionu, který má 1,4 milionu obyvatel, dosud dostali 192.380 dávek očkování, z toho 1303 v sobotu, vyplývá z informací ministerstva zdravotnictví.

8:44 - Testy v sobotu prokázaly 2149 nových případů onemocnění covidem-19. Byl to druhý nejnižší denní nárůst od začátku roku. Celkový počet úmrtí lidí s potvrzeným koronavirem v Česku od začátku epidemie se blíží 27.000. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

8:32 - V Ústeckém kraji v sobotu přibylo 322 potvrzených nákaz koronavirem. Je to o 67 méně než před týdnem. Pozvolný ústup epidemie koronaviru trvá třetím týdnem. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

8:30 - Ve Zlínském kraji přibylo za sobotu 174 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 83 případů méně než v pátek a o 124 méně než minulou sobotu. Sobotní údaj je nejnižší denní přírůstek nákazy v kraji v tomto týdnu, nejvíce případů přibylo v úterý, a to 543. Vyplývá to z údajů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví, které je zpětně upravuje. O víkendech a svátcích se však obecně testuje méně než ve všední dny.