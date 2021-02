Opatření se prodlužují kvůli lidem, kteří je nedodržují. Zůstaňte doma, apeluje Blatný

Protiepidemická opatření, která byla kvůli epidemii covidu-19 zavedena, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) přestala fungovat. Je to důkaz, že se v ČR šíří britská mutace viru, řekl dnes novinářům. Nedodržování opatření je podle ministra hlavním důvodem, proč je třeba je neustále dál prodlužovat.

"Pojďme to vydržet. Vím, že je tu ta nemoc dlouho, ale je prostě fakt, že bez očkování a dodržování opatření ji nepřekonáme," dodal Blatný. Apeloval na dodržování stávajících opatření. Lidé by neměli cestovat po republice, měli by se setkávat co nejméně. Je podle něho třeba nosit ochranné prostředky úst a nosu, nejlépe respirátory.

Kvůli britské mutaci koronaviru se také změní nastavení mobilní aplikace eRouška. Na twitteru to dnes uvedli zástupci aplikace. O změnách jednají se společnostmi Google a Apple, jejichž protokol pomáhá vyhodnocovat kontakty s nakaženými lidmi. Takzvaná britská mutace je podle odborníků asi o 40 procent nakažlivější než původní virus.

Sněmovna bude jednat o prodloužení nouzového stavu

Žádost o další prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru by měla vláda projednat v pondělí. Sněmovna by ji posuzovala ve čtvrtek odpoledne, řekl dnes ČTK a České televizi předseda dolní komory Radek Vondráček, který o záležitosti jednal s premiérem Andrejem Babišem (oba ANO).

Vondráček uvedl, že ho Babiš informoval o tom, že vláda v pondělí požádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením stavu nouze. "Nejbližší vhodný termín a skoro jediný možný je čtvrtek," řekl předseda dolní komory. Mimořádnou schůzi svolá na čtvrtečních 14:30.

Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Půjde o šestou vládní žádost o jeho prodloužení při nynější vlně epidemie.