Opozice mluví u vládních změn opatření o cirkusu i amatérismu

Šéf ODS Petr Fiala ČTK sdělil, že by si premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) měli konečně přestat dělat z lidí blázny. "Nebo zkoušejí, co všechno veřejnost vydrží? Nikdo neví, co vlastně platí. Je to jak v Pyšné princezně - 'odvolávám, co jsem odvolal', ale to byla pohádka. Toto je ale realita a vážná věc," uvedl Fiala.

Toto je ale realita a vážná věc. Už je čas, aby přestali otravovat lidi a raději nic "nerozhodovali". — Petr Fiala (@P_Fiala) August 20, 2020

"Z toho, že nebudou povinné roušky ve školách, mám radost. Z toho, jak nahodile, populisticky a amatérsky rozhoduje vláda o epidemiologických opatřeních, mi běhá mráz po zádech," dodal na twitteru místopředseda ODS Martin Baxa.

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše vláda vyvolává v zemi chaos a každý den opakovaně dokazuje, že nemá ani po měsících urgencí žádný reálný plán v boji s covidem-19. Piráti přitom kabinetu řadu opatření nabízeli, dodal. "Byl to například náš návrh na zavedení pandemického semaforu, který si ministr zdravotnictví přivlastnil a nedávno se jím chlubil v médiích, který měl podobným zmatkům zabránit a hlavně zabránit návratu plošných opatření," sdělil Bartoš ČTK. Podle semaforu se mají nově řídit pravidla pro roušky ve školách.

Kabinet nedělá rozhodnutí na základě názoru expertů či v zájmu občanů, uvedl Bartoš. "Ale podle zcela náhodných hodů kostkou a PR líbivosti. V pondělí pan ministr řekl, že restaurací se povinné roušky týkat nebudou, ve středu změnil názor a ve čtvrtek je vše už zase jinak. Není v lidských silách se v opatření vlády jakkoliv orientovat," dodal.

Místopředseda STAN Petr Gazdík na stejné sociální síti napsal, že selský rozum někdy zvítězí i na ministerstvu zdravotnictví. "Jen my ostatní musíme hlasitě zakřičet. Pak se vzbudí a lekne Andrej Babiš a zadupe na Adama Vojtěcha... Prostě cirkus!" dodal. Lidovecký poslanec Jiří Mihola napsal, že změnu vítá. "A doufám, že večer nebo už za hodinu to nebude jinak," dodal.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že chaos v počátcích epidemie v březnu byl ještě ospravedlnitelný, v srpnu po šesti měsících však jde už jen o totální nekompetenci nemehel. "Do 1. září zbývá ještě deset dní, tedy dost času na to, aby opatření vláda ještě několikrát změnila. Tímto neuvěřitelným chaosem nejenže demonstruje svoji absolutní nekompetenci, ale i riskuje důvěru lidí v přijímaná opatření," napsala ČTK.

Podle Adamové je totiž těžké se vůbec vyznat v tom, co platí. "Takže nebudu vůbec překvapena, když lidé nakonec i opatření, která by smysl měla, nebudou chtít dodržovat," míní.

Šéf koaliční ČSSD Hamáček odkázal na Vojtěcha. "Tato opatření jsou plně v kompetenci ministerstva zdravotnictví, které by svůj postup mělo být schopné odůvodnit," napsal Hamáček ČTK.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury dnešní jednání udělalo z prevence proti koronaviru "naprostou šarádu". "Ukázalo, že nerozhodují odborníci, ale je to politická hra na účet občanů," sdělil ČTK. Dodal, že výsledkem "této blamáže" by mělo být přijetí odpovědnosti konkrétních vládních představitelů.