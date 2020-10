Opozice přeje Blatnému úspěch. Je to nyní v zájmu všech občanů ČR, uvedl Fiala

"Přeji Janu Blatnému, aby zvládl ministerskou funkci mnohem lépe než jeho předchůdci. Je to nyní v zájmu všech občanů České republiky," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

"Nepochybuji o tom, že je Jan Blatný úspěšný lékař. Nejzásadnější úkol, který ale musí zvládnout, je získat takovou autoritu u premiéra (Andreje Babiše, ANO), že bude schopen prosadit odborný přístup při řešení epidemie. A hned vzápětí i důvěru veřejnosti. Přeji mu (i nám všem), ať se mu to podaří," uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Novým ministrem se stal Jan Blatný. Dlouhodobě jsme vládu žádali, aby lépe komunikovala. Nový ministr se zatím zapsal tím, že s médii vůbec nekomunikoval. Chci věřit, že se to uvedením do funkce změní. Přeji mu hodně štěstí," napsal na twitteru Rakušan.

Blatný vystřídal ve funkci Romana Prymulu (za ANO). Jeho odvolání navrhl Babiš poté, co byly minulý týden zveřejněny jeho fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která by měla být podle nařízení ministerstva zdravotnictví zavřená, a usedá do auta bez roušky.

Dnešní změna na ministerstvu zdravotnictví je v krátké době už druhá. V září skončil ve funkci Prymulův předchůdce Adam Vojtěch (za ANO). Tehdy řekl, že chce vytvořit prostor pro řešení epidemie. Počty případů v září strmě rostly a ve dnech před Vojtěchovým odchodem překonaly 3000 za den. V současné době se několikrát dostal denní počet nově pozitivních i nad 15.000.