Ordinace praktiků se plní. Lékařů jsou na hraně svých možností, varuje sdružení

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka v úvodu rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že praktičtí lékaři pracují na hraně svých možností, ale brzy budou zahlceni administrativou spojenou s případy covid-19. „Ale zatím stíháme,“ ubezpečil Šonka.

Od nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly si slibuje, že by mohl ulehčit praktickým lékařům, a to zejména v komunikaci s hygienickými stanicemi. Zatím je většina lékařů odkázána pouze na slovo pacienta, které nemusí být podle slov Šonky vždy pravdivé. „Již v minulosti posílali zaměstnavatelé své zaměstnance k lékařům, aby čerpali nemocenskou,“ vysvětluje Šonka.

Poukázal na současnou situaci v ordinacích praktických lékařů, kde až 40 % kapacity zabírají pacienti s onemocněním covid-19. „Je to velká zátěž, kterou normálně nepodstupujeme a pokud to mám srovnat s tím co se dělo na jaře, je to dramaticky větší zátěž,“ uvedl Šonka.

Dodal, že v současné době praktičtí lékaři musí být v ordinacích přes čas, aby se mohli věnovat všem svým pacientům. Právě administrativní činnost překračuje kapacity v některých částech, protože praktici část agendy vykonávají za hygienické stanice. Šonka se domnívá, že řešením by byl komunikační kanál a tím by se situace dala lépe zvládnout.

Na adresu bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha uvedl, že byl jeden z mála odvážných ministrů, kteří se nebáli přijít se systémovými změnami a otevřít dlouhodobě neřešené otázky ve zdravotnictví. Zároveň se ale domnívá, že Prymula dokáže lépe zorganizovat zdravotnický systém v období koronavirové krize.

Předseda Sdružení praktických lékařů očekává od nového ministra zdravotnictví lepší komunikaci mezi jednotlivými složkami zdravotního systému, a to právě zejména s hygienickými stanicemi, ale i s veřejností. „Byli bychom také rádi, kdyby pokračovala reforma primární péče,“ poznamenal Šonka.