Organizátoři budou muset nahlašovat hygieně akce nad tisíc účastníků

Pro akce konané do 22. července je povinnost bezodkladná, pro pozdější budou muset organizátoři záměr hlásit nejpozději pět dní předem, doplnil Vojtěch. Změna v opatřeních přichází v souvislosti se šířením koronaviru mezi mladší generací. Další opatření vláda podle Vojtěcha zvažuje. Nákaza se podle něj neprojevuje v rizikové populaci seniorů. V nemocnicích je s covidem dohromady 25 lidí, z toho dva v těžkém stavu. "Zvažujeme, jak k tomu přistoupit," uvedl Vojtěch. Věc podle něj posuzují hygienici, přičemž další opatření by měla být regionálního charakteru.

V neděli přibylo v Česku 147 potvrzených případů covidu. Je to zhruba o 40 více než před týdnem. Počty nově nakažených v mezitýdenním srovnání rostou pět dní v řadě. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie se zvýšilo na 1,46, a je tak nejvyšší od poloviny loňského října. Za zrychlování epidemie může podle odborníků nakažlivější mutace delta, rozvolnění protiepidemických opatření a cestování lidí o prázdninách. Za celý minulý týden odhalily laboratoře v zemi 1354 nakažených. Je to asi o 350 více než o týden dříve, a to navzdory tomu, že minulé pondělí a úterý byly svátky. Ve volných dnech se testuje méně.

V uplynulých sedmi dnech připadá v Česku na 100.000 obyvatel zhruba 13 nakažených, což je proti neděli mírný nárůst. Nejhorší situace zůstává v Praze, kde má takzvané incidenční číslo hodnotu 35, následuje Plzeňský kraj s 29 a střední Čechy s 18 nakaženými na 100.000 obyvatel v posledním týdnu. Relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj, kde má incidenční číslo hodnotu 3,1.

V Česku se dosud koronavirem prokazatelně nakazilo 1,669.496 lidí. Vyléčilo se 1,637.123 z nich. S covidem-19 zemřelo 30.331 nakažených. V minulém týdnu statistiky neevidují žádné úmrtí s koronavirem.

Od začátku vakcinace aplikovali zdravotníci bezmála devět milionů dávek. Dvě dávky dostalo více než 3,7 milionu lidí.