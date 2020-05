Ošetřovné OSVČ se zvýší ze 424 na 500 Kč za den

Dostat ji mohou rodiče dětí do 13 let i starších školáků s postižením či lidé, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy domácnosti. Schválila to dnes vláda, řekl na tiskové konferenci ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Školy v Česku se kvůli šíření koronavirové nákazy uzavřely 11. března. Fungovat přestaly i některé mateřské školy. O několik dnů později pak vláda nařídila zastavit provoz některých zařízení sociálních služeb.

Ošetřovné se osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) vyplácí jako dotace. Ty se zatím měly poskytovat za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce dubna. Vláda podmínky upravila podle pravidel pro zaměstnance. Těm se ošetřovné už zvýšilo od dubna ze 60 na 80 procent základu příjmu. Vyplácet se má nejdéle do konce školního roku.

"Zvyšujeme ošetřovné pro OSVČ z 424 na 500 korun, a to zpětně od 1. dubna. Předpokládáme, že bude do 30. června. Je to z toho důvodu, že zaměstnanci dostali zvýšené ošetřovné. Pro nás není rozdíl, zda dítě hlídá OSVČ, nebo zaměstnanec," řekl Havlíček. Dodal, že přidání bude stát měsíčně zhruba 150 milionů korun navíc. Celkem by se podle ministra tak mělo za měsíc vydat asi 990 milionů korun.

V dubnu mohly OSVČ žádat o peníze za březen. Ministerstvo dostalo podle Havlíčka zhruba 66.000 žádostí. Do konce minulého týdne posoudilo 50.000. Tisícovku zamítlo, 17.000 vrátilo k doplnění a 32.000 schválilo. Peníze poslalo do konce dubna asi 25.000 žadatelů. Vyplatilo tak 180 milionů korun.

Částku za březen mohou živnostníci dostat, pokud žádost podali do konce dubna. O peníze za duben bude možné žádat v květnu poté, co ministerstvo vyhlásí výzvu k podávání žádostí. Ty OSVČ s požadovanými přílohami posílají přes datovou schránku, e-mailem či poštou na adresu ministerstva průmyslu. Pokud si s vyplňováním nevědí rady, pomohou jim živnostenské úřady.

Někteří živnostníci i zaměstnanci si stěžují na to, že musí dokládat potvrzení o uzavření školy. Považují to za zbytečnou byrokracii, když všem školám nařídila zavřít vláda. Podle některých rodičů by potvrzení dávalo smysl u školek, které zavřel provozovatel, přestože mohly fungovat. Mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová před nedávnem uvedla, že úřad tento formulář potřebuje kvůli kontrole. "Ministerstvo průmyslu nemá totiž - protože se nejedná o dávku, ale o dotaci - kvůli ochraně osobních údajů přístup do registrů. Aktuálně tak není jiný způsob jak ověřit, že dítě skutečně existuje a za běžného stavu chodí do školy," zdůvodnila mluvčí.