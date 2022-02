Pacientů s covidem je v nemocnicích stále víc než s chřipkou

Data ale mohou být ovlivněna i rozsahem testování. Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK poskytla mluvčí Městské nemocnice Ostrava Andrea Vojkovská. Obě nákazy navíc podle ní nelze zcela přesně srovnávat, protože s dopady pandemie se zdravotníci potýkají už dva roky, zatímco chřipka bývala sezonní záležitostí.

Městská nemocnice sleduje závažný průběh chřipek od roku 2016, a to na základě požadavku krajských hygieniků. Monitoruje vždy data v období od ledna do března, první hospitalizace většinou zaznamenala po Vánocích. Například v roce 2016 v tomto období měla 16 pacientů, z nich 15 bylo v závažnějším stavu. V posledním roce před nástupem pandemie, tedy od ledna do března 2019, tu bylo kvůli chřipce hospitalizováno 62 pacientů, 11 z nich v těžkém stavu.

"V následujících dvou letech povinnost nezanikla, ale při testování nebyla zjištěna přítomnost chřipkového viru. Jen za leden 2022 jsme ale v Městské nemocnici Ostrava hospitalizovali 102 covid pacientů, z toho šest, kteří potřebovali intenzivní péči, a to máme ještě v porovnání s obdobím pro monitorování chřipky, dva měsíce před sebou,“ řekla ústavní hygienička Dagmar Ragulská. Dodala, že porovnat pandemii koronaviru s chřipkovou epidemií je složité, protože data může ovlivnit například i míra testování. "Na přítomnost viru covid-19 se testují všichni bez ohledu na příznaky, kdežto u chřipky se testovali pouze pacienti, kteří měli příznaky. Jejich počet byl tudíž výrazně nižší," podotkla Ragulská.

Podle mluvčí ale například v případě vyčerpání personálu sehrává roli fakt, že chřipka byla sezonní záležitostí, zatímco s covidem se zdravotníci musí trvale potýkat už dva roky. Zatím jsou pouze silnější a slabšími covidové vlny. Po nástupu koronaviru fakticky nemocnice o pacienty s chřipkou nepečuje. "Vypadá to, jakoby koronavirus vyhrál nad chřipkou, můžu mluvit o těch vážných případech, které končí u nás na ARO, v posledních dvou letech jsme tam žádného pacienta s chřipkou neměli na rozdíl od těch covidových," doplnil primář ARO Cyril Kučera.