Pandemie by v Česku znamenala pokles HDP až o 2 procenta

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by se podle něj a takzvaného krizového zákona postupovalo i v případě, že by se rozšířila do ČR nákaza novým typem koronaviru pocházejícího z Číny.

Zatím má statut epidemie, Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes uvedla, že na vyhlášení celosvětové pandemie je příliš brzy. Nemoc by se musela rozšířit na celé kontinenty nebo rozsáhlejší území. Teď je nakažených přes 79.000 lidí, drtivá většina v Číně.

První pandemický plán česká vláda nechala zpracovat v roce 2001, současný dokument z roku 2011 je čtvrtou verzí a zapracovává zkušenosti velkých epidemií chřipky ve 20. století a z pandemie v letech 2009 a 2010. "Zkušenosti zároveň prokázaly, že hrozba nových infekčních onemocnění jako například SARS vyžaduje v mnoha bodech implementaci opatření shodných s opatřeními při pandemii chřipkového viru," píše se v dokumentu.

Hlavními cíli plánu je minimalizace šíření nového viru, průběžné vyhodnocování epidemiologické situace, zabezpečení léčby nemocných, kontrola dodržování nařízených opatření, informovanost a minimalizování ekonomických ztrát.

Trvání pandemie odhaduje dokument na 90 dní, výkonnost ekonomiky by kvůli ní poklesla o 1,5 až dvě procenta HDP. "Při nedostatečném plánování a připravenost efektivní odpovědi na pandemii by pokles ročního HDP v důsledku nemocnosti představoval minimálně 2,5 až tři procenta," uvádí dokument.

Pokud by se virus šířil podobně jako chřipka, během devíti až 15 týdnů by onemocnělo podle odhadů zhruba 30 procent populace, tedy více než tři miliony lidí. Každoroční sezonní chřipkou jich podle dat za deset let před novelizací plánu v roce 2011 onemocní zhruba 1,5 až 3,5 milionu.

Při pandemii onemocní podle odhadů uvedených v dokumentu zhruba 40 procent pracovníků v nejohroženější skupině jako jsou lékaři v první linii nebo zaměstnanci městské hromadné dopravy. Asi 27 procent nemocných bude ve skupinách zaměstnanců v dopravě, obchodu, veřejné správě, obraně a mezi ostatními lékaři. V ostatních oblastech, kde nejsou lidé v práci tak koncentrováni, půjde o 12 procent. V lesnictví nebo zemědělství asi čtyři procenta.

"Během prvních tří měsíců na počátku pandemie nebude v důsledku nemoci přítomno v zaměstnání celkem 30 procent pracovních sil po dobu pěti až osmi pracovních dnů. Šíření chřipky se urychlí ve školách a jiných uzavřených komunitách, takže bude možná nutné uzavřít školy. Toto společně s narušením dopravy a nutností, aby pracovníci poskytovali péči rodinným příslušníkům a jiným osobám, nepřítomnost v zaměstnání ještě zvýší," píše se v Pandemickém plánu ČR.

Mezi hlavními opatřeními před vypuknutím pandemie plán jmenuje například propagaci hygieny rukou, přípravu dostatečných kapacit pro testování podezřelých případů, vytvoření algorytmů pro vyšetřování a léčbu pacientů, informování veřejnosti, doporučení pro cestování, navýšení zásob léčiv nebo pravidelná jednání Ústřední epidemiologické komise, které svolal ministr na čtvrtek.

V případě rizika pandemie pak bude stát zvažovat například nasazení studentů medicíny nebo dobrovolníků, uzavření škol nebo zavedení kontrol na mezinárodních hranicích. Po jejím vypuknutí zváží vláda vyhlášení krizového stavu. Doporučeno bude lidem s infekcemi dýchacích cest, aby zůstali doma a minimalizovali k kontakt s členy domácnosti. Ostatní by měli omezit návštěvy hromadných akcí nebo cestování hromadnou dopravou. Ministr dopoledne ČTK řekl, že česká legislativa umožňuje uzavřít i celá města jako k tomu přistoupila Čína a nově Itálie.