Pandemie by zasáhla tři miliony Čechů, půl milionu onemocní během 10 dní, ukazuje plán

Zatím má nákaza statut epidemie, Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes uvedla, že na vyhlášení celosvětové pandemie je příliš brzy. Nemoc by se musela rozšířit na celé kontinenty nebo rozsáhlejší území. Teď je nakažených přes 79.000 lidí, drtivá většina v Číně.

Pokud by nemoc přerostla v pandemii, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by se postupovalo postupovalo v souvislosti s Pandemickým plánem, který je určen především na pandemii chřipky. Ten uvádí, že by do 10 dnů onemocnělo řádově 40 % pracovníků ve skupině nejohroženějších (lékaři v první linii, městská doprava), 27 % ve skupině ohrožených a důležitých pro chod ekonomiky a bezpečnosti státu (lékaři, zaměstnanci dopravy, obchodu, veřejné správy a obrany), 12 % pracovníků ve skupině méně ohrožené (ostatní produkční odvětví národního hospodářství – i strategicky důležitá, ale s menší koncentrací osob jako např. energetika) a 4 % pracovníků ve skupině nejméně ohrožených (ostatní veřejné služby, finanční zprostředkování, zemědělství, lesnictví).

To podle plánu celkově představuje do 10 dnů nemocnost asi 10 % zaměstnaných osob, kterých je podle evidence Českého statistického úřadu více než pět milionů. Lze tedy předpokládat, že by se za prvních 10 dní pandemie nakazilo až 500 000 zaměstnaných osob. v případě započtení nejnižší nakažlivosti i u zbytku populace plán počítá s tím, že by onemocnělo by do 10 dní asi 7 % obyvatel, tedy zhruba 700 000 lidí.

Jak by nemoc postupovala, počet nakažených by v dalších týdnech stoupal. "Předpokládá se, že v ČR by mohlo onemocnět během 9 až 15 týdnů od začátku pandemie až 30 % populace, tj. více než 3 milióny osob. Míra zasažení a závažnost nemoci se mohou v jednotlivých věkových skupinách pravděpodobně lišit," uvádí Pandemický plán.

To by se negativně projevilo i v ekonomice. "Pro účely plánování by se mělo předpokládat, že během tří měsíců od počátku pandemie nebude v důsledku nemoci přítomno v zaměstnání celkem 30 % pracovních sil po dobu pěti až osmi pracovních dnů," píše se dále v plánu.

Trvání pandemie odhaduje dokument na 90 dní, výkonnost ekonomiky by kvůli ní poklesla o 1,5 až dvě procenta HDP. "Při nedostatečném plánování a připravenost efektivní odpovědi na pandemii by pokles ročního HDP v důsledku nemocnosti představoval minimálně 2,5 až tři procenta," uvádí dokument.

Samotný Pandemický plán je rozdělen do několika fází v závislosti na vzniku pandemie až po její ukončení. Zatímco první fáze vyjadřuje nejistou pravděpodobnost vzniku pandemie, šestá fáze značí samotnou pandemii. "Hlavním cílem v oblasti veřejného zdraví je co možná nejvíce redukovat dopad pandemie na společnost. (...) Aktivity směřují zejména k redukci dopadu pandemie na společnost," píše se v plánu.

Mezi tyto aktivity patří například "nákup, distribuce a aplikace prepandemické či pandemické vakcíny pro vybrané cílové skupiny pacientů", "monitorování nezbytně potřebných zdrojů jako: dodávky zdravotnického materiálu, antivirotik, vakcín a jiných léků, dostupnost zdravotnických pracovníků, obložnost v lůžkových zdravotnických zařízení, použití alternativních zdravotnických prostor, zásob laboratorního materiálu a kapacit pohřebních služeb" nebo doporučení lidem, aby se izolovali a omezili návštěvy akcí a cestování hromadnou dopravou.

Stát může zvažovat také například nasazení studentů medicíny nebo dobrovolníků, uzavření škol nebo zavedení kontrol na mezinárodních hranicích. Pokud by se začalo onemocnění šířit, lze podle zákona o ochraně veřejného zdraví zakázat různé veřejné akce, uzavřít školy, kina, divadla, popřípadě veřejnou dopravu a další místa. Za určitých okolností lze povolat i armádu, zejména jako doplnění hlídek Policie ČR.