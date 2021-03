Pardubickému kraji musí pomoci soukromá zařízení, lázně i vojenské nemocnice, říká Válek

Expert na zdravotnictví Vlastimil Válek tvrdí, že v Pardubickém kraji nejsou ještě využity všechny lůžkové kapacity. „Například soukromá zařízení specializující se na plastiku musejí poskytnout lůžka. Není čas hrát si, že se jedná o exkluzivní pracoviště. Mnohé z nich mají i plicní ventilátory a kyslík. Ministerstvo zdravotnictví je okamžitě musí zapojit do systému. Kapacity musejí nabídnout i lázně, které rovněž mají lůžka,“ burcuje.

Předseda Poslaneckého klubu TOP 09 by doporučoval do krize zapojit i vojenské polní nemocnice určené pro bojové mise. „Nejsem si jistý, zda je možné je o korporaci požádat, ale určitě bych jejich vedení oslovil a zkusil bych najít nějakou cestu, která by k pomoci vedla.“ Jedinou výjimku by udělal v ústavech Péče o matku a dítě. „Jim prostě nemůže nikdo sebrat kapacity, anebo vzít jejich jednotky intenzivní péče, neboť i zde jsou v životy v ohrožení.“

Profesor radiologie, který je ve Fakultní nemocnici Brno přednostou Kliniky radiologie a nukleární medicíny, tvrdí, že je nutné obrátit se na příhraniční státy. „Kontaktoval bych Poláky, Němce. Předběžně je s nimi pomoc dohodnuta.“ Válek však upozorňuje, že veškerá opatření se projeví až za čtrnáct dní. „Ať budou jakkoli radikální, neprojeví se hned. A i s tím je nutné pracovat.“

Šéf opozičního AntiCovid týmu se obává, že hromadné postižení osob, jaké potkalo Pardubický kraj, může nastat i jinde. „Záleží na struktuře zdravotní péče v uvedené lokalitě. Pokud nemocnice nepatří kraji, ale vlastní je například společnost s ručením omezením, vždy se vyskytnou problémy. Poté se složitě hledají rezervy. Klíčovým faktorem je i velikost, robustnost kraje. Jinak budou řešit krizovou situaci v Jihomoravském kraji a zcela odlišně v menším Kraji Vysočina.“

Ze současné krizové situace v Pardubickém kraji viní absolvent Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně jednoznačně premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). „Ministerský předseda je za zemi politicky odpovědný a nemůže svoji pravomoc přehodit na nikoho jiného. Blatný je specialista, a proto musí předvídat a s nastalou situací si umět poradit.“

Na dotaz, zda by premiér anebo ministr zdravotnictví měli rezignovat, neodpověděl zcela jednoznačně. „Když fotbalová reprezentace půjde od porážky k porážce, také nevyměníte všechny útočníky, záložníky, obránce, brankáře anebo maséry či další členy realizačního celku. Rovnou odvoláte hlavního trenéra, který je za špatné výsledky zodpovědný,“ naznačuje pro EuroZprávy.cz Vlastimil Válek.