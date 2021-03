Pardubický kraj může pacienty převážet do Polska

Nemocnice v kraji v úterý vyhlásily kvůli nedostatku lůžek a personálu stav hromadného postižení osob. Pacienty s lehčím průběhem onemocněné překládají do jiných krajských zdravotnických zařízení.

V úterý bylo v kraji hospitalizováno 501 pacientů s covidem-19, 69 z nich vyžadovalo intenzivní péči. Čtyři z pěti nemocnic nebyly schopny přijímat další pacienty s koronavirem do intenzivní péče. Podle mluvčí nemocnic Kateřiny Semrádové je dnes hospitalizováno 502 pacientů, z toho 72 potřebuje intenzivní péči, vyčerpána je kapacita dvou nemocnic.

Pardubický kraj už před časem začal z nemocnic překládat pacienty, kteří nejsou ve velmi vážném stavu, do jím zřizovaných zdravotnických příspěvkových organizací, tedy do rehabilitačních a léčebných ústavů a léčeben dlouhodobě nemocných. Požádal také jejich ředitele, aby nemocnicím poskytli zdravotnický personál, který by mohl pomáhat například o víkendech. "Zdravotnický personál je v tuto chvíli jediným limitem, abychom mohli vytvořit nová lůžka. Ta teď nemá kdo obsluhovat," řekla Matoušková.

Dnes se v pardubické nemocnici otevřela další jednotka na neurologii. Má 24 nových lůžek.

Stav hromadného postižení osob vyhlásila v úterý společnost Nemocnice Pardubického kraje. V praxi to znamená, že by nemocnice nemusely mít možnost věnovat se stejně každému pacientovi, ale musely by si stanovit priority ošetřování. Podle odborníka na zdravotnické právo Ondřeje Dostála není tento stav mimořádným stavem, ale popisem situace a chování záchranářů například po hromadných nehodách. Pro nemocnice a pacienty a jejich práva nemá podle něj takový krok žádný dopad.

V Pardubickém kraji přibylo v úterý 1056 nových případů nákazy koronavirem. Jde o druhý nejvyšší přírůstek za dobu pandemie. Aktuálně se s nemocí covid-19 léčí 9454 lidí, což je zatím nejvyšší počet.