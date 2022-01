PCR kapacita je dostatečná, podle Hajdúcha není nutné se řídit jen antigenními testy

Není tak podle něj důvod se řídit jen antigenními testy a v případě jejich pozitivy na covid-19 posílat zaměstnance bez potvrzujících PCR testů do pětidenní karantény, jak vyplývá z materiálů vlády, které má dnes podle ČTK projednat. Podle Hajdúcha by bez PCR konfirmace skončilo při každém kole testování v pětidenní karanténě tisíce zaměstnanců zbytečně.

Podle Hajdúcha by se mělo pokračovat v současné praxi, tedy pozitivní antigenní testy následně potvrdit přesnějšími PCR testy. I v případě testování zaměstnanců dvakrát týdně by pro to byla podle něj dostatečná kapacita. "Současná kapacita pro PCR testování je nyní kolem 160.000 až 170.000 testů denně. V době, kdy to byla potřeba, jsme dělali i přes 100.000 testů denně, nyní se dělá kolem 50.000 PCR testů denně. Kapacita nyní jednoznačně existuje. Máme desítky tisíc testů v rezervní kapacitě," řekl dnes ČTK lékař a bývalý národní koordinátor pro testování.

Podle něj je kapacita PCR testů dostatečná i pro následné potvrzující výsledky při hromadném testování ve školách. Z pondělních výsledků testování vyplynulo, že potvrzujícím PCR testům se musí po prvním kole podrobit 3695 žáků a studentů s pozitivními výsledky antigenních testů z celkového počtu 1,1 milionu. "Kdyby se testovalo šest milionů lidí, bavíme se například o 9000 či 10.000 testech navíc. Není to žádná zátěž, když máme v tuto chvíli denní rezervu minimálně 50.000 testů," podotkl Hajdúch. Podle něj není argumentem ani cena v porovnání s tím, kolik stojí jeden den náhrady mzdy lidí v karanténě.

Podle materiálů, které by měla dnes projednat vláda, by zaměstnanci, kteří budou mít pozitivní samotest, nešli podle návrhu ministerstva zdravotnictví na potvrzující PCR test, ale na pět dní do karantény. První den po konci karantény by na pracovišti opět podstoupili antigenní test prostřednictvím samotestovací sady, v případě pozitivity by následovala karanténa. Pracovník, který by po pozitivním samotestu dobrovolně podstoupil PCR test s negativním výsledkem, bude moci podle návrhu ukončit karanténu a vrátit se do práce. Nová pravidla resort zdravotnictví navrhuje od 17. ledna, kdy se mají zaměstnanci začít testovat dvakrát týdně. V současné době se musí pracovník po pozitivním samotestu dostavit na oficiální odběrové místo na PCR test.

Hajdúch v této souvislosti poukazuje především na to, že většina pozitivních antigenních testů v preventivním testování je falešně pozitivní, a to až z 80 procent. Ukázalo se to i na podzim při antigenním testování ve školách. Například když se v polovině listopadu testovali školáci a studenti na Šumpersku a Olomoucku, mělo pozitivní antigenní test 791 z celkového počtu 29.341 školáků a studentů. Následné PCR testy však nákazu covidem-19 potvrdily jen ve 215 případech, tedy ve 27 procentech, zjistila ČTK. Zbylí původně pozitivní školáci, kteří museli po testování ve školách do izolace, se tak mohli vrátit do lavic.