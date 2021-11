Péči nemocnice v Praze neomezují, testování zdravotníků problém nebude

Vláda ve středu rozhodla, že od 15. listopadu se budou muset povinně testovat pracovníci v nemocnicích, kteří nejsou očkováni proti covidu-19. Pravidelné testování budou muset podstoupit všichni neočkovaní zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty. Testování se bude opakovat jednou týdně, první testy musí být provedeny do 22. listopadu.

"Počítáme s tím, že testování bude moci probíhat přímo na pracovištích a jen pro ta pracoviště, která nemají zdravotnický charakter, nebo z nějakého důvodu nebudou schopna si testování zajistit, bude nemocnicí nabídnuto centrálně odběrové místo," sdělila k organizaci testování ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) mluvčí Tereza Romanová. K testování ve FNKV využijí PCR testy. Problém by podle mluvčí neměla být organizace, ani to, že by neočkovaní pracovníci odmítali test podstoupit.

V centrálním odběrovém místě se budou testovat neočkovaní zdravotníci pracující ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN). "Neočkovaní zaměstnanci budou mít k dispozici jednoduché časové schéma, podle kterého budou pravidelně docházet na test," řekl mluvčí FTN Petr Sulek. Podle něj se opatření bude týkat jen jednotek zdravotníků. Většina je očkovaná, mnozí i posilující dávkou vakcíny.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) se podle mluvčí Marie Heřmánkové bude testování týkat 15 procent z 6500 zaměstnanců. Testů má VFN k dispozici dostatek. Ve Fakultní nemocnici Bulovka není podle mluvčí Evy Libigerové očkováno 31 procent lékařů, mnozí vakcinaci nepodstoupili kvůli tomu, že covid-19 prodělali. Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) podle mluvčí Jitky Zinke už své neočkované zaměstnance PCR testy na covid-19 testuje od začátku listopadu. Jde asi o 12 procent zaměstnanců.

S nedostatkem personálu kvůli koronavirové epidemii a souvisejícím karanténám a izolacím se nemocnice nyní nepotýkají. V ÚVN je podle Zinke dvacítka pracovníků v karanténě. Dostatek personálu je i na Bulovce a ve Fakultní nemocnice v Motole, informovaly Libigerová a za Motol Hana Frydrychová. Ve FTN by podle Sulka nyní uvítali výpomoc na tzv. covidových pracovištích. Situaci ale ve FTN podle svého mluvčího nyní zvládají a nemocnice v Krči poskytuje nadále plnou zdravotní péči. Omezení neakutní péče zatím nechystají ani další nemocnice. Platí to pro VFN, ÚVN, Motol i Bulovku.

Počty v pražských nemocnicích hospitalizovaných pacientů s covidem-19 se zvyšují. Ve FTN nyní podle Sulka pozorují proti minulému týdnu nárůst o desítky nových pacientů. Ke čtvrtku se tak ve FTN s covidem-19 léčilo 70 osob. O podobný počet lidí s covidem-19 se starají zdravotníci ve FNKV a v Motole. V největší české nemocnici bylo ve čtvrtek podle informací na twitteru Motola devět osob v těžkém a 22 osob ve středně těžkém stavu. Na Bulovce se léčí asi 50 pacientů s koronavirem, zhruba čtvrtina jich je hospitalizována na jednotkách intenzivní péče, a v ÚVN jich je asi dvacítka.