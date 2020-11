PES: 3. stupeň rizika nejdřív za týden, řekl Blatný. Otevřely by se restaurace a obchody

Do třetího stupně rizika podle protiepidemického systému PES, který by znamenal další zmírnění přijatých opatření včetně otevření obchodů nebo restaurací, se může ČR posunout nejdříve za týden. Novinářům to dnes řekl ministr zdravoctnictví Jan Blatný (za ANO).