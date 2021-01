PES spadl do 4. stupně, reprodukční číslo je pod hodnotou 1

Hlavním důvodem poklesu indexu je snížení takzvaného reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného.

Reprodukční číslo se snížilo na 0,82. Pokles čísla pod hodnotu jedna se pokládá za začátek zpomalování šíření nemoci, protože ukazuje, že jeden pozitivně testovaný v průměru nakazí méně než jednoho dalšího člověka. Oproti středě se mírně snížily i další tři ukazatele pro výpočet indexu PES - průměr počtu nakažených na 100.000 obyvatel za dva týdny, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory a podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici.

Pokud se rizikové skóre PES dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu protiepidemických opatření. Pro případné zmírnění opatření musí v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní, pro zpřísnění tři dny. Poté změnu ještě hodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví. Vláda doposud většinou zaváděla změny v opatřeních až potom, co se PES na lepším či horším stupni držel déle, než činí zmíněné termíny.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro pátý stupeň pohotovosti PES. Rizikové skóre PES se na úroveň nejvyššího stupně dostalo 18. prosince. Po vánočních svátcích sice na tři dny index klesl na úroveň čtvrtého stupně, ale opatření stát nezmírňoval. Od 30. prosince byl index opět vytrvale nad hranicí pátého stupně až do dneška.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu po jednání vlády uvedl, že počty nově nakažených budou podle něj dále klesat, ale v počtech hospitalizovaných se zlepšení projeví nejdříve za týden. Uvolňování opatření tak podle ministra nelze očekávat v blízké době. Blatný také řekl, že příští týden chce kabinetu a zdravotnímu výboru Sněmovny představit změny v systému opatření proti šíření epidemie podle PES. Změny podle něj ministerstvo nyní dokončuje.