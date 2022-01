Pětidenní izolace bude platit jen pro lidi bez příznaků

Do 17. ledna, kdy se začíná testovat na pracovištích, nebudou dál muset očkovaní a lidé, kteří covid-19 prodělali, do karantény po rizikovém kontaktu s nakaženým, pokud nemají příznaky. Od příštího pondělí se ale na ně karanténa i povinnost testování vztahovat bude, řekl ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Nový metodický pokyn hlavní hygieničky pro krajské hygienické stanice tak platí jen od úterý 11. ledna do neděle 16. ledna. Hlavními změnami, které zavádí, je zkrácení izolace nakaženého po pozitivním PCR testu na pět dní a pětidenní bude nově i karanténa osoby, která byla s pozitivně testovaným v rizikovém kontaktu.

Dosud byla izolace 14 dní a karanténa bez ukončení testem také, bylo ale možné ji po sedmi dnech bez příznaků ukončit negativním PCR testem. Lidem, kteří už mají karanténu a izolaci nařízenou, se od úterý její délka měnit nebude.

Po skončení pětidenní izolace i karantény bude těmto lidem doporučeno dalších pět dní nosit respirátor i tam, kde to opatření nevyžadují. Lidem po skončení karantény bude navíc doporučeno, aby více sledovali svůj zdravotní stav, a pokud se příznaky objeví do 14 dní, měli by absolvovat PCR test.

Pravidla se pro očkované a lidi méně než šest měsíců po prodělání nemoci covid-19 změní v pondělí. Všichni pracovníci včetně těchto skupin se budou muset dvakrát týdně testovat antigenními samotesty. Po pozitivním testu budou chodit do pětidenní karantény a další PCR test už podstoupit nemusí. Pokud ho na vlastní žádost absolvují, negativní výsledek jim karanténu může ukončit i dříve. Neočkovaní lidé ale tento test nemají hrazený z veřejného zdravotního pojištění, stojí 800 korun.