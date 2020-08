Česko zavedlo "koronavirový" semafor. Komentátor poukázal na paradox

Že na tom nejsme ani ve srovnání se sousedy zrovna nejlépe konstatoval komentátor Českého rozhlasu Plus Petr Hartman. Jasně se potvrzuje, že tu s námi koronavirová infekce i nadále je, a že jsme se jí nezbavili. Z tohoto důvodu by měla být mapa ČR spíše červená a oranžová, nikoliv zelená či dokonce bílá, jak je tomu na současném vládním semaforu pro jednotlivé lokality.

Na mapě přitom paradoxně není jediný okres, v němž by bylo hlášeno masivní šíření infekce. Celá je bílá a jenom sem tam zelená. Na první pohled to může dokonce působit, že je riziko nákazy v Česku zanedbatelné a že i hůře zasažené oblasti mají situaci pod kontrolou. Lidé by se tak teoreticky ani nemuseli nijak ve svých životech omezovat a tam, kde je to horší, pouze dodržovat jistá pravidla - zachovávat například doporučené odstupy.

"Pochopitelně jsou to jen obecná doporučení pro jednotlivé barvy na pomyslném semaforu. Jejich autoři nechali zodpovědnost na regionálních hygienicích. Především na nich záleží, jaká opatření v dané lokalitě nasadí. Rozdělení do čtyř barev tak poněkud ztrácí smysl. Nedává totiž veřejnosti jasnou představu o tom, na co se mají podle předem daných předpisů připravit," konstatoval komentátor, že si stát v podstatě nad tím umyl ruce, a vše hodil pouze na krajské hygieny

Čechům, kteří pak budou nuceni dodržovat přísnější pravidla, se hůře vysvětlí, že je tomu potřeba, když se nacházejí v místě, které je na semaforu označené jako zelené nebo dokonce bílé. S případnými problémy se ale mohou potýkat i ti, kteří si nedokáží dát dohromady rekordní číslo infikovaných s prakticky zanedbatelným rizikem šíření nemoci, jak vykresluje současná mapa. Odborníci míní, že se u většiny případů dá vytrasovat, odkud se daná osoba nakazila. Z tohoto důvodu může téměř všude na pomyslném semaforu být bílá.

"Dalo by se z toho vyvodit, že zveřejňovat celkový počet nakažených nedává valný smysl. Vypadá to na to, že bez zasazení do souvislostí nemá nějakou velkou vypovídací hodnotu. Potom ji takováto čísla nevykazovala ani v momentu, kdy došlo k masivnímu utlumení života v zemi před několika měsíci," dovysvětlil Hartman.

"Důležitější je počet lidí s těžkým průběhem, množství nakažených v rizikových skupinách a zahlcení zdravotnického systému. Na jaře byla a v létě jsou ještě více tato data příznivá. Takže žijeme v zemi, kde rekordní počet lidí s koronavirovou nákazou zatím nepřebarvil mapu Česka do červena a oranžova. Ponechal ji bílou s pár skvrnami zelené," uzavřel.